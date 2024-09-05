Особлива донька путіністки Мілявської вигуляла бікіні

Російська співачка Лоліта Мілявська, яка публічно підтримала страшне терористичне вторгнення РФ до України, вирішила провести відпустку зі своєю особливою донькою в Болгарії, де мешкає сім'я путіністки.
Ба більше, у мережі з'явилися відео, як вона позує на пляжі в купальнику разом зі своєю донькою. Дочка Мілявської одягнена в рожеве бікіні, в блакитну кепку і окуляри.
Дочка Лоліти також спробувала процитувати уривок із популярного мультика. "Зняла, потім переглянула. Не стала шукати позу, в якій немає зморшок на грудях. Головне, що молодість без фільтра (це я про Євасика)", - написала вона.
Хто така Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.
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Зазначимо, раніше Максим Галкін під час гастролей в Ізраїлі з гумористичними концертами висміяв артистів, скасованих через скандальну "голу" вечірку Насті Івлєєвої. Не упустив Галкін можливості пожартувати і з Лоліти Мілявської після скасування її туру.
А також колектив Лоліти не отримував зарплату. Путіністка зізналася, що перестала переказувати їм гроші, оскільки інакше їй нема на що було б утримувати літню матір і єдину доньку.
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