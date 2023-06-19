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Хвороба, від'їзд і кохана: Олег Винник дав перше інтерв'ю з початку війни

Анна Підгорна
19 червня 2023, 12:06 оновлено 19 червня, 12:06
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Після зникнення Олега Винника на початку повномасштабного вторгнення, про нього стали ходити найфантастичніші чутки. Співак охоче їх коментує.
Олег Винник
Олег Винник дав перше інтерв'ю після зникнення / колаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Український співак Олег Винник під час повномасштабної війни в Україні загадково зник з країни - він не попрощався з друзями, колегами і шанувальниками, а просто більше року зберігав мовчання про те, де він і що з ним.

І ось, вперше за 16 місяців війни артист дав інтерв'ю. Анонсом ексклюзивного матеріалу поділилася українська журналістка Вікторія Курочкіна. На своїй сторінці в Instagram вона повідомила, що буде дві частини інтерв'ю, і вже анонсувала, що співак дав відповіді на всі питання, які виникли до нього за цей час.

"До прем’єри скaжу тільки… Пaм’ятaєте відео із повернення Винникa до Києвa? Ну те, яке старанно пушили блогери?Тaк от – це постaновкa. Не мaють нічого спільного із прaвдою, до речі, і всі озвучені досі діaгнози", - розповідає Курочкіна.

У тизері інтерв'ю з Олегом Винником шанувальники можуть побачити, як артист виглядає зараз, а також почути відповідь на питання про його від'їзд і здоров'я. "Я буде тільки за одне жалкувати - що я не тримаю в руках зброю, і що я не там", - говорить артист, і зазначає, що з його діагнозом в Німеччині всього 2% населення.

Також він зізнався, що поруч з ним його загадкова обраниця, яка, втім, всім відома: "Та, яка найближча до мене. З якою я часто сплю. Вона, не він. Ви її знаєте".

Дивіться перше відео з Олегом Винником за час повномасштабної війни в Україні:

Раніше український співак Олег Винник раптово з'явився в мережі - він "навів порядок" на своїй сторінці в Instagram, за якою, навіть після року мовчання, стежать майже мільйон підписників.

Також своєю думкою про загадкове зникнення Винника поділився ведучий Юрій Горбунов, який ображений на співака за те, що що той не сказав ні слова, перш ніж зникнути з життя своїх друзів і шанувальників.

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