Багатший за самого короля: найзавидніший холостяк Британії заручився

Британський аристократ і мільярдер Х'ю Річард Луї Гровенор, 7-й герцог Вестмінстер (для друзів - просто Хьюгі) розбив серця тисячам фанаток - як повідомляє видання Daily Mail, днями в своєму родовому маєтку Ітон-холл в Чеширі він зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині, Олівії Хенсон.
До заручин пара зустрічалася близько двох років. Про дату весілля представники аристократів пообіцяли повідомити додатково трохи пізніше.
Х'ю Гровенор вхожий в британську королівську сім'ю, так як є близьким другом подружжя Уельських, і навіть хрестив їх старшого сина - принца Джорджа, другого в порядку спадкування королівського престолу.
У 2016 році граф Гровенор став герцогом Вестмінстером - титул разом з більшою частиною сімейного статку (близько 8.3 мільярдів фунтів стерлінгів) він успадкував після смерті свого батька Джеральда Кавендіша Гровенора.
Про особисте життя Хьюгі практично нічого не відомо - довгий час він будував романтичні стосунки зі своєю шкільною подругою Харрієт Томлінсон, з якою познайомився в Елсмір-коледжі.
Дивіться фото з заручин Х'ю Гровенора, герцога Вестмінстера, та Олівії Хенсон:
Раніше американська акторка і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.
Також стала відомою ймовірна стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.
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