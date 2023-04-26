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Багатший за самого короля: найзавидніший холостяк Британії заручився

Анна Підгорна
26 квітня 2023, 02:40
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Відомий аристократ і хрещений батько принца Джорджа вирішив зв'язати себе узами шлюбу.
Принц Вільям, принцеса Кетрін, Х'ю Гровенор
Х'ю Гровенор, герцог Вестмінстерський, заручився з Олівією Хенсон / gov.uk, ua.depositphotos.com

Британський аристократ і мільярдер Х'ю Річард Луї Гровенор, 7-й герцог Вестмінстер (для друзів - просто Хьюгі) розбив серця тисячам фанаток - як повідомляє видання Daily Mail, днями в своєму родовому маєтку Ітон-холл в Чеширі він зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині, Олівії Хенсон.

До заручин пара зустрічалася близько двох років. Про дату весілля представники аристократів пообіцяли повідомити додатково трохи пізніше.

Х'ю Гровенор вхожий в британську королівську сім'ю, так як є близьким другом подружжя Уельських, і навіть хрестив їх старшого сина - принца Джорджа, другого в порядку спадкування королівського престолу.

відео дня

У 2016 році граф Гровенор став герцогом Вестмінстером - титул разом з більшою частиною сімейного статку (близько 8.3 мільярдів фунтів стерлінгів) він успадкував після смерті свого батька Джеральда Кавендіша Гровенора.

Про особисте життя Хьюгі практично нічого не відомо - довгий час він будував романтичні стосунки зі своєю шкільною подругою Харрієт Томлінсон, з якою познайомився в Елсмір-коледжі.

Дивіться фото з заручин Х'ю Гровенора, герцога Вестмінстера, та Олівії Хенсон:

Раніше американська акторка і співачка Елісон Портер, яка стала відомою завдяки головній ролі у фільмі "Кучерявка Сью" (1991), вийшла заміж за друга дитинства, весілля з яким вважає своєю долею.

Також стала відомою ймовірна стать другої дитини співачки Ріанни, яка приголомшила фанатів новиною про вагітність - папараці зловили артистку за покупками для майбутнього малюка.

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