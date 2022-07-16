"Бог намагається нас уберегти": Нікітюк показала знак у небі після теракту у Вінниці

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk/

Телеведуча Леся Нікітюк після теракту росіян у Вінниці 14 липня спробувала втішити українців. Вона запевнила, що Бог бачить всі злочини окупантів і показала знак, який, на її думку, символізує захист України.

У своїх Instagram-stories вона опублікувала фото, як між щільними хмарами пробивається сонячне світло, утворивши силует птаха, що закриває землю своїми крилами.

"Друзі, тримаємось, молимося! Бог все бачить. Не ігноруємо тривоги. Якщо ви придивитеся до фото, яке я ввечері зробила, то ви побачите, що він намагається нас уберегти", – підписала знімок Нікітюк.

Небо / instagram.com/lesia_nikituk/

Ракетний удар по Вінниці

Окупаційні війська Росії завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Влада повідомила про попадання 3 ракет ворога в цивільні об'єкти. Одна з ракет впала поруч з пологовим будинком. На місці події сталася пожежа.

В результаті ракетного удару відомо про 22 загиблих, серед них три дитини. Також за медичною допомогою звернулися близько 90 постраждалих. Кількість жертв і поранених може збільшитися.

Зниклими безвісти вважаються 39 осіб. Більшість знайдених тіл неможливо ідентифікувати, тому родичів зниклих просять здати біологічні зразки, щоб була можливість провести ДНК-експертизу.

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