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Бліє, ледве потрапляючи в ноти: путініст Лепс намагається зробити зі своєї безталанної дочки зірку

Олена Кюпелі
7 квітня 2023, 16:16 оновлено 7 квітня, 16:41
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Мабуть, дочка Лепса щось сказала, а її татові-путіністу здалося, що вона співає.
Лепсу здалося, що його дочка співає
Лепсу здалося, що його дочка співає / Експрес газета / Instagram

Старіючий патріот держави-агресора Росії і путініст всього терористичного, співак-алкоголік Григорій Лепс, на зорі своєї кар'єри вирішив вивести в світле майбутнє свою 21-річну дочку.

Як повідомив Телеграм-канал "Не Малахов", дочка Лепса вийшла "співати" на церемонії вручення музичної щорічної премії "Жара". Безпосередньо російські медіа пишуть, що інтеграція в російський шоу-бізнес проходить не зовсім успішно, тому як дівчинка, м'яко кажучи, співати не вміє.

відео дня

"Григорій Лепс давно, але не дуже успішно намагається вписати в шоу-бізнес свою 21-річну дочку Єву. Оцініть її виступ на вчорашній "Жарі", де ведуча Наташа-Глюкоза двічі (!) не змогла правильно вимовити назву групи, обізвавши її "Космос". Спеціально для ведучих уточнюємо, що Єва співає в "Соѕмоѕ girls" - майже як "Spice girls", тільки місцевого розливу", - пише канал.

На відео і видно, і чути, що дочка Лепса навряд чи витягує примітивну мелодію, в деяких місцях не потрапляючи в ноти. Крім того, вона задихається, тому як рухатися і співати їй теж дається важко.

Раніше скандального відомий своєю підтримкою влади країни-агресора Росії співак Григорій Лепс в черговий раз приїхав до тимчасово окупованого Донецька. Відповідні відео опублікували кілька пропагандистських YouTube-каналів.

Лепс зокрема, відвідав госпіталь у Донецьку, де перебували в тому числі і поранені діти. І тут він, без зайвої скромності сказав – мовляв, його пісні допомагають в лікуванні краще лікарських препаратів.

Скандал з Лепсом

Нагадаємо, кілька місяців тому пізно вночі Григорій Лепс разом зі своїм концертним директором і охоронцем вирушили в один з барів, де у них, схоже, стався конфлікт з іншими відвідувачами.

Камера зафіксувала, як Лепс вступає в перепалку з невідомим чоловіком вже на виході із закладу. Мирним способом врегулювати ситуацію не вдається і миттю зав'язалася бійка.

Спочатку директор Лепса вдарив кулаком чоловіка, а потім до бійки приєднується і сам співак.

За словами потерпілого, 39-річного Дмитра Горбачова, в барі співак запропонував йому зіграти в нарди на 10 тисяч доларів, той відмовився, після чого Лепс дав йому ляпаса. Потім вони вийшли на вулицю.

Конфлікт довелося залагоджувати в судовому режимі.

Григорій Лепс
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