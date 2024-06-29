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Беззубу невістку Наташі Корольової висміяли в мережі

Олена Кюпелі
29 червня 2024, 14:10
442
Невістка-стриптизерка сина Корольової зганьбилася в мережі.
Невістку Корольової висміяли в мережі
Невістку Корольової висміяли в мережі / Колаж Главред, фото Стархіт

У мережі сміються не тільки над чоловіком-стриптизером Наташі Корольової - Тарзаном. Тепер посміховиськом став і його син разом зі своєю дівчиною-стриптизеркою.

Зокрема, як пишуть пропагандистські ЗМІ, у мережі почали висміювати дівчину сина Корольової та Глушка. Предметом насмішок став рот молодої панянки, точніше відсутність у ньому зубів.

Під черговим фото користувачі стали просити зіркове сімейство вставити жінці зуби. "Вставте дівці зуби вже, сімейство, блін", - пишуть вони.

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Тим часом, беззубу стриптизерку все і так влаштовує. Ба більше, їй здається, що ця, так звана "натуральна краса" їй личить більше, ніж несправжні вініри.

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Зазначимо, нещодавно Наташа Корольова потрапила в черговий скандал, здається, їй оголосили своєрідний бойкот. Артистку вирізали з трансляції святкового концерту в Кремлі.

А також з'явилася інформація, що в чоловіка Наташі Корольової Тарзана почалися проблеми в роботі й вистави за його участю почали скасовувати.

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