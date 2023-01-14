Бігла, як від чуми: росіянка намагалася встати на фото поруч з українкою, але провокація не вдалася

Момент, де українка Вікторія Апанасенко біжить від росіянки, як від чуми, потрапив на відео.

Вікторія Апанасенко_місс Всесвіт / Instagram

Терористична Росія великий професіонал з провокацій не тільки на полі бою. Вона примудряється поширити свої гаденькі метастази скрізь, де б не брала участь.

Не став винятком і міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт", де росіянка Анна Ліннікова намагалася підлізти на фото до учасниці з України Вікторії Апанасенко. Наша конкурсантка вчасно помітила провокацію, яку б явно потім "затягали "по пропагандистським ЗМІ, щоб показати "дружбу" України з Росією, яка знищує мирні міста.

Момент потрапив на відео і став вірусним в соціальній мережі TikTok.

Побачивши наближення терористки, українка Апанасенко береться за учасницю, що стоїть поруч з нею, щоб та не поступилася місцем хитрій росіянці.

Пізніше, Апанасенко пересувається ще на одне місце, щоб якнайдалі відсунутися від учасниці з Росії.

Нагадаємо, раніше Українка Вікторія Апанасенко, яка цього року представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", підкорила глядачів неймовірним нарядом.

Відео виходу Апанасенко з'явилося на сторінці конкурсу в Instagram.

Костюм України, яка героїчно протистоїть жорстокій військовій агресії Росії, цього року дуже символічний. Вона називається "Воїн світла". Він являє собою біле плаття з механічними крилами. Ці крила розкривалися прямо перед глядачами, створюючи дивовижний і потужний візуальний ефект

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