Українка в неймовірному костюмі феєрично з'явилася на 'Міс Всесвіт'

Вікторія Апанасенко вийшла на сцену з мечем і в дуже складному костюмі, який символізує героїзм України.

Вікторія Апанасенко / Скріншот

Українка Вікторія Апанасенко, яка цього року представляє Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", підкорила глядачів неймовірним вбранням.

Відео виходу Апанасенко з'явилося на сторінці конкурсу в Instagram.

Костюм України, яка героїчно протистоїть жорстокій військовій агресії Росії, цього року дуже символічний. Він називається "Воїн світла". Він являє собою біле плаття з механічними крилами. Ці крила розкривалися прямо перед глядачами, створюючи дивовижний і потужний візуальний ефект.

На крилах також красувалися розкішні обладунки, а ноги Апанасенко прикрашали високі золоті чоботи.

Цей костюм був створений українською дизайнер Лесею Патокою. Над ним вона працювала чотири місяці в умовах відключень і обстрілів.

Нагадаємо, раніше "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях порадувала своїх шанувальників сміливим чином.

Зокрема, на своїй сторінці в Instagram, зіркова блогерка поділилася досить таки відвертим фото. "Бути українською жінкою - це навіть в повній темряві зібратися так, як ніби ти готова підкорювати будь - яку червону доріжку", - написала вона.

Молода жінка явно насолоджується своїм виглядом і не соромиться показати це всім своїм підписникам.

Раньше Анна Неплях залишила на своїй сторінці в Instagram еротичне і шалено романтичне послання загадковому чоловікові.

Вона порівнює його з морем, в яке мріяла б зануритися, а себе - цукром в гарячому чаї, якому так і не терпиться розчинитися. І, судячи з фотографій до цього любовного листа, вона правда намагалася це зробити.

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