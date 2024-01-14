Без допомоги хірурга не обійшлося: Гросу отримала серйозну травму на зйомках

Співачка розповіла в подробицях, як з нею стався нещасний випадок через який їй знадобилася допомога медика.

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З Аліною Гросу стався нещасний випадок / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

Українська співачка і акторка Аліна Гросу була окрилена зйомкою нового кліпу, проте вже на майданчику з нею сталося нещастя. Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram.

Вона вийшла на зв'язок з шанувальниками щоб розповісти, що прямо зі зйомок вона загриміла в лікарню - на прийом до хірурга, де її чекала вкрай болюча операція. Гросу зізналася - через нещасний випадок у неї вирвало кілька нігтів на руці.

"У мене сьогодні знімання кліпу, але не все так просто. Я щойно повернулася від хірурга, бо під час зміни я, сидячи на коні, зірвала собі півтора нігтя. Один ніготь трішки кровоточив, інший на волосині тримався, я не змогла його сама зняти. Мене відправили до хірурга, щоб він обробляв все, щоб відірвав його до кінця під лідокаїном. У мене вперше таке в житті", - поділилася Аліна.

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Крім травми її також засмутило, що зйомку довелося перенести. Також артистка припустила, що те, що сталося на знімальному майданчику - своєрідне "покарання" за роботу на свято, адже 14 січня деякі відзначають так званий Старий Новий рік.

"Я не знаю, можливо, це тому що свято сьогодні і неправильно було знімати кліп. Не розумію…Шкода, тому що зміну довелося перенести на інший день і доведеться дознімати", - поскаржилася співачка.

З Аліною Гросу стався нещасний випадок / колаж: Главред, фото: instagram.com/alina_grosu

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