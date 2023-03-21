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"Бережіть мене": Пугачова звернулася до Путіна, але поплатилася

21 березня 2023, 10:03
Андрій Разін пояснив, чому Аллу Пугачову цькують в Росії.
Алла Пугачова, Володимир Путін
Аллу Пугачову почали ненавидіти в Росії / скріншот YouTube, Instagram

Співачка Алла Пугачова, яка втекла з Росії до Ізраїлю, постійно піддається нападкам з боку росіян.

Продюсер "Ласкавого мая" Андрій Разін заявив, що на це є причина. Також він здивований, що Алла Пугачова стала цапом-відбувайлом.

"У будь-якому випадку, ті нападки, які на неї зараз відбуваються, це просто блюзнірство і знущання. Хто б що не говорив, але Алла Борисівна завжди була символом російської естради. Не випадково покійний Юра Шатунов говорив, що вона для нього завжди — приклад", - зазначив Разін.

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Продюсер вважає, що однією з причин цькування Примадонни є її звернення до російського диктатора Володимира Путіна.

"Якось Алла Борисівна необачно сказала Володимиру Володимировичу Путіну одну фразу: "бережіть мене". І тепер багато "шулік" атакують її, в тому числі і за ці слова. Мені здається неправильним, що різні шакали намагаються її зайвий раз вкусити. Я свого часу теж спускав на неї собак. Але в той час ми з нею були на одному рівні. А те, що з нею роблять зараз, це неправильно", - підсумував Разін.

Раніше ми писали, що російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про війну в Україні, поділилася кадрами з відпочинку. Дочка Алли Пугачової на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото внучки Примадонни.

Також ми писали, що гуморист Максим Галкін, який відразу виступив проти війни в Україні, зачарував шанувальників милим архівним фото з дружиною Аллою Пугачовою. Чорно-білий знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Автор: Сергій Кущ
Алла Пугачова Андрій Разін новини шоу бізнесу
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