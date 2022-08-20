Балерина і суддя 'Танців з зірками' Кухар поділилася секретом позбавлення від стресу

Зараз балерина Катерина Кухар разом зі своєю сім'єю перебуває в Європі, де дає благодійні на користь України та українських біженців.
Катерина Кухар - легендарна українська прима-балерина і суддя талант-шоу каналу "1+1" "Танці з зірками" після початку військового вторгнення поїхала з чоловіком і дітьми в Європу, де дає благодійні концерти. В цей раз Кухар поділилася з підписниками порадами з приводу того, як позбутися від стресу
"Як можна зрозуміти з моїх останніх історій, повноцінний і якісний сон - це скоріше зараз приємний виняток, ніж правило. Поки я намагалася заснути, почала міркувати про емоційну безпеку. Як же рятувати свій організм від емоційних гойдалок і постійних напливів стресу? Найважливіше правило - це приймати свої почуття: біль, радість, любов, ненависть. Не намагайтеся консервувати це. Ви повинні дозволити собі проживати, не підкорювати себе, якщо немає сил, а дати своєму організму адаптуватися і залікувати рани", ‒ написала балерина.
Нагадаємо, раніше зірка жіночого кварталу, співачка і актриса Еліна Мбані блиснула пружними принадами в сексі-образі у стилі Spice Girls на зорі сексуальної революції.
Леся Нікітюк поділилася фото з відпочинку в Пхукеті, на якому позувала у вкрай відвертому бікіні, ледь приховує груди ведучої.
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