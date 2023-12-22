Астаф'єва відверто розповіла про роман з молодим хлопцем

Даша Астаф'єва згадала знайомство в спортзалі зі своїм новим - і молодим - коханим.

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Співачка Даша Астаф'єва зізналася, що новий обранець молодший за неї / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська співачка, актриса і волонтер Даша Астаф'єва зізналася, що зараз перебуває в романтичних стосунках з чоловіком молодше за себе. Подробицями особистого життя зірка поділилася в YouTube-проєкт "30+".

Виявилося, що пара познайомилася в спортзалі, куди ходила співачка. Згодом чоловік написав Астаф'євій у соцмережах. І все закрутилося.

"І тут він мені пише в Instagram: "Добрий вечір. Може, кудись сходимо?". Я відповідаю: "І куди ми сходимо?", а він каже: "На тверк". І я розумію, що це перша людина, яка мене так креативно запрошує. Я сходила і ніколи про цей тверк не пошкодую", — згадує Астаф'єва.

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Також співачка зізналася, що обранець молодший за неї.

"Зустрічатися з молодшим хлопцем - це новий шар гумору. У мене всі друзі старші за мене, вони кажуть: "Так ти на випускному могла тримати свого новонародженого бойфренда"", — розповідає Астаф'єва.

Нагадаємо, раніше також Даша Астаф'єва розкритикувала свого колегу Олексія Потапенка (Потапа) за трек "Волонтер".

"Треба очиститися від цього, визнати, що ти робив погані вчинки. Якби Олексій розвантажив хоча б один автомобіль гуманітарки, він навряд чи б написав такі слова про волонтерів, про волонтерів. Просто уяви, скільки жінок на морозі розвантажували важкі автомобілі, бачили це все, і як їм взагалі такі пісні. І замість того, щоб сказати: так, це помилка, я видалю. І радіостанції, які це крутили", – сказала вона.

Також раніше Астаф'єва відверто розповіла про нового коханого. Вона розкрила подробиці роману, який розпочався під час повномасштабної війни в Україні. Співачка сказала, що була знайома з коханим до війни, вони підтримували спілкування, проте вона боялася розвивати це, так як не знала, яке майбутнє її чекає.

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