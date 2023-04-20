"Залишився місяць-два максимум": онколог дав Заворотнюк невтішний прогноз

"Няня Віка" хоробро бореться з недугою, проте медики не впевнені в її остаточній перемозі.

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Анастасія Заворотнюк довго не протягне - росЗМІ / instagram.com/a_zavorotnyuk

Акторка Анастасія Заворотнюк вже більше трьох років страждає від агресивної форми раку мозку. Такий діагноз практично не залишає шансів на виживання, проте шанувальники артистки налаштовані оптимістично: раз після стількох років вона все ще бореться, значить є надія на одужання.

Однак це все - лише кволі здогади, переконаний лікар-онколог Юрій Покровський. Хвороба Заворотнюк тривала так довго, що вже напевно пошкодила важливі ділянки центральної нервової системи, що саме по собі відновленню практично не підлягає.

"Пухлина поширюється, зачіпає структури мозку. Це говорить про серйозні непорядки з ЦНС. Все сумно і фатально, ми втрачаємо людину. Навряд чи щось допоможе. Я думаю, що залишився місяць-два максимум", - дає медик невтішний прогноз.

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На користь його сумного припущення також працює і той факт, що новини про Заворотнюк зникли зі ЗМІ, а старша донька акторки приїжджала додому на Великдень з Еміратів, де зараз живе з чоловіком. У цьому тут же розглянули зловісний знак, мовляв, приїхала прощатися з мамою.

Офіційні представники акторки та її сім'я, втім, як і раніше зберігають мовчання про стан здоров'я артистки, і геть відмовляються коментувати будь-які чутки про неї.

Раніше стало відомо, що шанувальники зірки ситкому "Моя прекрасна няня" Анастасії Заворотнюк б'ють тривогу через повідомлення про те, що акторці стало гірше. В тому числі, і через нове повідомлення її доньки, 27-річної Анни.

Пізніше з'явилася новина про те, що Заворотнюк, яка вже кілька років бореться з невиліковною хворобою, а саме раком головного мозку, з'явиться в новому серіалі.

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