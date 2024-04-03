Арсен Мірзоян різко "закусився" з хейтерами щодо "розваг" на концертах під час війни

Співак Арсен Мірзоян обурився коментарями щодо його нібито розваг на концертах під час війни і різко відповів юзерам

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Арсенал Мірзоян влаштував заочну перепалку в Мережі / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відомий український музикант і автор пісень Арсен Мірзоян вкотре зійшовся в заочній битві з коментаторами в соцмережі Instagram, які норовлять знецінити його нинішню концертну діяльність.

Мірзоян у своєму фотоблозі опублікував фото з українськими захисниками, яким передав пікапи, придбані на кошти, виручені з концертів. Також показав фото військовослужбовця (а в минулому - шоумена) Гаріка Бірчу, якому надіслав дрон.

І під дописом музикант доволі гнівно прокоментував безсторонні коментарі, які "прилітають" йому за виступи під час війни та "розваги":

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"Взагалі-то я не рефлексую, але сьогодні захотілося. На "треш-коментар" під афішею концерту "розважаєтеся" відповідаю - у вас смердить з рота! І доповідаю про результати "розваг": два пікапи (Mitsubishi L200, Toyota Hilux) і дрон Mavic 3 pro. Доставлено!", - написав Мірзоян.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - історія стосунків Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на першому сезоні українського музичного проекту "Голос країни" 2011 року. На момент початку роману (2013 рік) з Матвієнко Мірзоян був одружений. Він розлучився заради Тоні, і став будувати сім'ю вже з новою коханою. У січні 2016 року в артистів народилася дочка Ніна. У 2017 році пара зіграла весілля.

Нагадаємо, раніше Тоня Матвієнко відверто заговорила про першого чоловіка, батька її старшої дочки Уляни. Артистка зізнається, що навіть через багато років вона тримає образу на колишнього коханого.

Також український співак Арсен Мірзоян прокоментував репутацію своєї другої дружини, співачки Тоні Матвієнко. Багато хто вважає, що вона відвела артиста з сім'ї, за що називають розлучницею.

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