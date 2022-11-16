Антон Wellboy втратив кращу жінку, яку він зустрічав

Антон Вельбой розповів про смерть прабабусі Варвари / instagram.com/a.wellboy

Український співак Антон Вельбой (Wellboy) поділився трагічною для його сім'ї новиною - він втратив людину, яка була йому дуже близька.

На своїй сторінці в Instgram артист опублікував кілька фото і відео зі своєю прабабусею Варварою - виявилося жінка, якій було вже за 90 років, померла сьогодні.

"Бабусі Варі сьогодні не стало. Кращих жінок я не зустрічав", - пише шокований від втрати Антон.

Співак походить з родини музикантів, і бабуся дуже пишалася успіхами онука. Крім того вона була однією з найвідданіших фанаток Вельбоя.

Артист приймає співчуття з приводу своєї втрати - шанувальники відзначають, що тепер їй на небесах принаймні спокійніше без ворожих ракет і повітряних тривог.

Варвара - прабабуся Антона Вельбоя / instagram.com/a.wellboy

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в"потерріані".

До того, на початку серпня 2022 року, померла Нішель Ніколс - американська акторка і співачка, яка заслужила всенародну любов і популярність завдяки ролі лейтенанта Нійота Ухури з кіновсесвіту Star Trek (Зоряний шлях).

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