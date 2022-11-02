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Анне Вєскі потрапила в скандал через виправдання і реабілітацію радянської окупації

2 листопада 2022, 15:17

На естонську артистку поскаржилися давні шанувальники.

Анне Вескі
Анне Вєскі опинилася в центрі скандалу через радянські звання / instagram.com/anneveskiofficial

Надопулярна в 80-ті роки естонська співачка Анне Вєскі на піку слави у популярності і всенародній любові поступалася хіба що Аллі Пугачовій. Зараз кар'єра 66-річної артистки розвивається не так активно, хоча у неї регулярно є концерти, вона бере участь в різних естонських шоу, і навіть зараз принципово відмовляється від фонограми.

Однак зараз, на тлі війни, яку РФ розв'язала в Україні, бездоганна репутація Вєскі може похитнутися. Шанувальникам її творчості ріже слух, що артистка все ще хвалиться званнями, отриманими за часів радянської окупації.

На свіжій афіші Анне Вєскі в першу чергу представлена, як заслужена артистка Естонської РСР. Такий реверанс у бік радянського минулого здався читачеві одного з естонських видань образливим, про що він написав редакції.

"Мене здивувало, що співачку, яка не потребує представлення в нашій країні, назвали заслуженою артисткою Естонської РСР. У цьому присутня ностальгія за часами окупації. Звичайно, тоді ми всі були молодші, але зараз, коли йде війна в Україні, не час згадувати про радянське минуле в такому ностальгічному ключі", - заявляє читач.

На тлі цього в мережі розгорівся скандал - одні звинувачують Вєскі у виправданні і реабілітації радянської окупації, інші стверджують, що звання співачки було дано їй за особливі заслуги, і у неї немає причин перестати носити його з гордістю.

Думка самої Вєскі або її представників з цього приводу поки не відома.

Раніше російський бізнесмен, серійний підприємець і олігарх, засновник однойменного банку Олег Тиньков вирішив офіційно відмовитися від російського громадянства.

Також українська письменниця дитячої літератури Лариса Ніцой вирішила перейменувати своїх казкових героїв, щоб їх імена не звучали на "московський лад".

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