Анне Вєскі потрапила в скандал через виправдання і реабілітацію радянської окупації

Анне Вєскі опинилася в центрі скандалу через радянські звання / instagram.com/anneveskiofficial

Надопулярна в 80-ті роки естонська співачка Анне Вєскі на піку слави у популярності і всенародній любові поступалася хіба що Аллі Пугачовій. Зараз кар'єра 66-річної артистки розвивається не так активно, хоча у неї регулярно є концерти, вона бере участь в різних естонських шоу, і навіть зараз принципово відмовляється від фонограми.

Однак зараз, на тлі війни, яку РФ розв'язала в Україні, бездоганна репутація Вєскі може похитнутися. Шанувальникам її творчості ріже слух, що артистка все ще хвалиться званнями, отриманими за часів радянської окупації.

На свіжій афіші Анне Вєскі в першу чергу представлена, як заслужена артистка Естонської РСР. Такий реверанс у бік радянського минулого здався читачеві одного з естонських видань образливим, про що він написав редакції.

"Мене здивувало, що співачку, яка не потребує представлення в нашій країні, назвали заслуженою артисткою Естонської РСР. У цьому присутня ностальгія за часами окупації. Звичайно, тоді ми всі були молодші, але зараз, коли йде війна в Україні, не час згадувати про радянське минуле в такому ностальгічному ключі", - заявляє читач.

На тлі цього в мережі розгорівся скандал - одні звинувачують Вєскі у виправданні і реабілітації радянської окупації, інші стверджують, що звання співачки було дано їй за особливі заслуги, і у неї немає причин перестати носити його з гордістю.

Думка самої Вєскі або її представників з цього приводу поки не відома.

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