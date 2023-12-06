Анджеліна Джолі поскаржилася на параліч

Голівудська актриса Анджеліна Джолі відверто розповіла про неймовірно важкий період у своєму житті - розлучення з Бредом Піттом.
Як пише Harpers Bazаar, оскароносна актриса розповіла, що її тіло сильно реагує на стрес.
"Моє тіло дуже сильно реагує на стрес", - сказала Джолі. "У мене рівень цукру в крові то підвищується, то падає". Вона також додала: "за півроку до розлучення у мене раптом був параліч Белла".
Нагадаємо, що Джолі і Пітт оголосили про своє розставання в 2016 році після передбачуваної сварки в літаку за участю їхніх дітей. У наступні роки актори були втягнуті у важку юридичну битву, особливо щодо опіки над своїми шістьма дітьми: Меддокс, 22 роки, Пакс, 20 років, Захара, 18 років, Шайло, 17 років, та близнюки Нокс Леон та Вів'єн Маршелін, 15 років.
"Нам потрібно було одужати", - сказала Джолі про себе та своїх дітей після розлучення. Ніяких подробиць про причину розставання вона не розкрила. "Є речі, від яких нам потрібно зцілитися".
З 2016 року Джолі присвятила себе дітям, кінопроектам, благодійності, а тепер і своєму новому модному бренду Atelier Jolie.
Відзначимо, раніше легендарна голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі вперше за багато років помітно змінила свій публічний образ. Новими фотографіями із зіркою поділився бренд Chloe на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі, яка славиться своїми гуманітарними місіями по всьому світу, в черговий раз не залишилася осторонь від України.
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