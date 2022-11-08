Андрій Макаревич поділився дотепним спостереженням про 'фекалії і хороших людей'

Андрій Макаревич поміркував про "фекалії і хороших людей" / instagram.com/mashinavremeniofficial

Російський музикант, поет-пісняр, співак і лідер гурту Машина времени Андрій Макаревич визнаний в країні-терористі іноземним агентом за антивоєнну позицію і публічну критику нинішньої кривавої російської верхівки. Звання це, схоже, навіть доставляє артисту задоволення - він не упускає можливість покепкувати з цього приводу.

Часто на своїй сторінці в Facebook він ділиться своїми роздумами про сучасну політику, шоу-бізнес і про те, як війна в одну мить розкрила справжню сутність багатьох публічних і не дуже особистостей.

У РФ радикально налаштовані пропагандисти вважають Макаревича зрадником, і всіляко намагаються очорнити його в ЗМІ. Наприклад, нещодавно у гурту Машина времени відбувся міні-тур по Казахстану. Артистам пророкували, що на їхні концерти ніхто не прийде, квитки залишаться припадати пилом в касах, а сам гурт нікому не потрібен.

Макаревич зазначив, що всі концерти пройшли, "як по нотах" - глядачі були раді зустрічі і в залі був повний аншлаг.

А для недоброзичливців залишив колючу ремарку-спостереження: "Іноді трапляється, що навколо хорошої людини збираються всякі фекалії. Але ніколи навколо фекалій не збираються хороші люди".

Андрій Макаревич поміркував про "фекалії і хороших людей" / facebook.com/makarevichav

Раніше легендарний український режисер кліпів і продюсер Алан Бадоєв жорстко відреагував на кліп російських артистів-путіністів, який ті випустили до горезвісного "Дня народної єдності" в країні-агресорі, Росії.

Катя Осадча в свою чергу поділилася роздумами про те, як війна змінює українців - як точно помітила ведуча,"ми перша нація, яка переживає жах війни в прямому ефірі".

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