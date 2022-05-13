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"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилко

13 травня 2022, 01:30

Шоумен не зміг пройти повз міркувань колеги про важливість і тягар правди.

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Андрій Данилко розкрив сумну правду життя - Максим Галкін його підтримав / Колаж

Український музикант Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, з початком повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, перетворив раніше веселий, повний жартів і анонсів блог свого концертного альтер-его, в інформаційний канал, що викриває злочини військової політики кремля.

Також артист періодично балує передплатників їжею для розуму.

Так нещодавно артист виклав на своїй сторінці в Instagram цитату, яку приписують (помилково) американському письменнику Джорджу Оруеллу. Однак суть її від цього не змінюється.

"Чим далі суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить", - свідчить вислів, який у світлі війни в Україні починає набувати зовсім іншого відтінку.

З виразом погодилися багато фанатів Данилко. Однак підтримав старого знайомого і колегу також опальний Максим Галкін, який за свої антивоєнні висловлювання став у росії персоною нон-грата і був змушений тікати з країни.

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Андрій Данилко розкрив сумну правду життя - Максим Галкін його підтримав / instagram.com/v_serduchka

У коментарях фанати Андрія Данилка відзначають правдивість і злободенність цитати:

"Чим ближче крах імперії - тим божевільніші її закони".

"А правда рано чи пізно вийде назовні".

"Як же правильно сказано! На злобу дня".

"Сумна правда життя".

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