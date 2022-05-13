"Сумна правда життя": Максим Галкін підтримав Андрія Данилко

Андрій Данилко розкрив сумну правду життя - Максим Галкін його підтримав / Колаж

Український музикант Андрій Данилко, відомий під псевдонімом Вєрка Сердючка, з початком повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, перетворив раніше веселий, повний жартів і анонсів блог свого концертного альтер-его, в інформаційний канал, що викриває злочини військової політики кремля.

Також артист періодично балує передплатників їжею для розуму.

Так нещодавно артист виклав на своїй сторінці в Instagram цитату, яку приписують (помилково) американському письменнику Джорджу Оруеллу. Однак суть її від цього не змінюється.

"Чим далі суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить", - свідчить вислів, який у світлі війни в Україні починає набувати зовсім іншого відтінку.

З виразом погодилися багато фанатів Данилко. Однак підтримав старого знайомого і колегу також опальний Максим Галкін, який за свої антивоєнні висловлювання став у росії персоною нон-грата і був змушений тікати з країни.

Андрій Данилко розкрив сумну правду життя - Максим Галкін його підтримав / instagram.com/v_serduchka

У коментарях фанати Андрія Данилка відзначають правдивість і злободенність цитати:

"Чим ближче крах імперії - тим божевільніші її закони".

"А правда рано чи пізно вийде назовні".

"Як же правильно сказано! На злобу дня".

"Сумна правда життя".

читайте такожІрина Білик розповіла, що думає про колишнього чоловіка, який пішов у ЗСУ: "коли дізналася, плакала"

Раніше Андрій Макаревич назвав головну умову для того неподобства, що відбувається в Росії.

Інші новини: