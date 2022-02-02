УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Анатолій Анатоліч розповів, як дітям отримати візу в США

2 лютого 2022, 20:08

Зараз в американському посольстві проводиться не багато нових співбесід, і їх переносять вже на весну.

Анатолій Анатоліч
Анатолій Анатоліч розповів, як оформити дітям візу в США / instagram.com/anatoliyanatolich/

Відомий ведучий Анатолій Анатоліч пояснив, як можна оформити для дітей візу в США. Він часто подорожує в Америку зі своєю сім'єю, і для молодшого сина теж зробив документ, поділився в цьому питанні практичними порадами.

37-річний шоумен зізнався у своєму Instagram в stories, що отримує масу повідомлень в Мережі з розпитуваннями, як же дітям отримувати візу в США.

Також знаменитість додав у публікації скрін зі словами подяки від фолловерам, який скористався рекомендаціями ведучого і зміг отримати дозвільні документи на проживання в Штатах для своєї сім'ї.

Ситуація з візами в США

Він зазначив, що зараз в американському посольстві проводиться не багато нових співбесід, і їх переносять вже на весну.

"Є варіант отримати освітню візу на три роки-але це окрема історія. А візу отримати на 10 років поки що складно, через це, в першу чергу, зараз посольство працює в такому режимі", - написав Анатоліч.

Реклама

Як дітям зробити американську візу

Але ось для дітей з візою, підкреслює ведучий, проблем немає - головне, щоб у когось у батьків була американська віза, і тоді дитині документ теж видадуть без зволікань. Причому навіть без співбесід.

Ось що для цього потрібно:

"Для цього потрібно просто по інтернету заповнити папери, сплатити внесок, відправити паспорти Поштою - і вам повернуть паспорти вже з візами для ваших дітей", - розповів Анатоліч.

Телеведучий також додав, що їх син Ніл так отримав американську візу, коли йому було 3 тижні: "через тиждень у нього вже був паспорт, і через два тижні він ще отримав американську візу".

"Тому якщо у вас є діти, якщо у вас є американська віза, то ваші діти отримають її точно без проблем", - резюмував Анатоліч.

Раніше Главред писав про те, що Анатолія Анатоліча обікрали під час відпочинку в США. Зірка відправився у відпустку до Майамі і взяв з собою улюблений скейтборд за 180 доларів, проте його через безглузду випадковість вкрали безхатченки.

За словами ведучого в Instagram-stories, крадіжка сталася на дорозі. Під час руху на автомобілі зі своєю сім'єю, в машині Анатоліча випадково відкрився багажник і звідти випав скейт, який миттєво підібрали бездомні.

Читайте також:

viber
новини США Анатолій Анатоліч новини шоу бізнесу
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Казкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливоюКазкове везіння і здійснення бажань: для кого зі знаків дата 22.02.2022 стане щасливою Місячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбуванняМісячний календар стрижок на лютий 2022: вдалі дні для нової зачіски і фарбування Київстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсаціюКиївстар закриває частину тарифів з 1 лютого: як абонентам отримати компенсацію Китайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічатиКитайський Новий рік: Влад Росс розповів, як і коли зустрічати В Білій Церкві чоловік помер через банку з огірками: що сталосяВ Білій Церкві чоловік помер через банку з огірками: що сталося
21:36

"Чудес не буває": експерт пояснив рекордний стрибок цін на продукти в Україні

21:18

Синоптик розповів, коли в Україну увірветься потеплінняВідео

20:37

Збуваються мрії і супроводжує удача в грошах: 4 знака зодіаку, які відрізняються завидним везіннямВідео

20:30

Кремль хоче вигнати з країни акредитовані ЗМІ Німеччини: причинаВідео

20:28

Кабмін затвердив план вакцинації від коронавірусу на 2022 рік

Реклама
20:16

У США назвали план Росії для вторгнення в УкраїнуВідео

20:13

"Кордонам України загрожують 125 000 військових РФ": Джонсон записав ролик після візиту до КиєваВідео

20:08

Анатолій Анатоліч розповів, як дітям отримати візу в США

20:05

На Хмельниччині чоловік повісив кота за те, що тварина їла з його тарілки

19:30

Прийшов п’яним до позицій ЗСУ, бо "втомився від війни": на Донбасі затримали бойовика-рецидивіста

19:23

За прикладом Фінляндії: що буде після скасування призовуПогляд

19:16

"Немає достовірних або теоретичних дат початку агресії РФ" - КулебаВідео

19:15

Українці вважають себе нещасною нацією: яке місце посіла країна в рейтингу

19:12

Голос країни-12: для переможця шоу ввели спеціальний суперприз

19:09

"Дім далеко від дому": у Києві презентують фільм про унікальне місце для сімей з онкохворими дітьмиВідео

19:07

Гороскоп на завтра, 3 лютого 2022: Ракам – вороги, Терезам-ревнощі, Водоліям-небезпечні авантюриВідео

18:52

Розстріл солдатів у Дніпрі: постраждалий хлопець розповів, як все починалосяВідео

18:50

Прикмети на 3 лютого: що не можна робити в день Максима і як не потрапити в бідуВідео

18:42

Кривава бійня в Дніпрі: дочку загиблої Лебединець визнали сиротоюВідео

18:32

"Сильний запах газу": в Кропивницькому спалахнула багатоповерхівка, є жертва, постраждали діти

Реклама
18:25

Померла ікона італійського кіно, акторка Моніка Вітті

18:25

Хворі з киснем: "Метінвест" надав безкоштовну допомогу лікарням Маріуполя та Покровська

18:25

Який напій може викликати раптову зупинку серця - відповідь вчених

18:21

"Ми ніколи не ховалися": Кулеба заявив про готовність України до переговорів з РФВідео

18:07

Достаток і благополуччя чи непередбачені витрати: грошовий календар на лютий 2022Відео

17:47

Випустив в голову кулі: загадково загинув ще один нацгвардієць з Дніпропетровської областіВідео

17:38

В Україні збільшилася кількість медзакладів для безкоштовної пересадки кісткового мозку

17:37

День ангела Максима: картинки, листівки та душевні привітання в прозі і віршах імениннику

17:30

У США ще тисячі військових готують до перекидання в Європу – The Wall Street JournalВідео

17:00

Прикмети на 4 лютого: що не можна робити в день Тимофія і як не потрапити в бідуВідео

16:42

Дистанційна школа Dar School: як виглядає освіта для майбутнього дітей новости компании

16:40

ЄС готує "величезний пакет санкцій" проти РосіїВідео

16:35

Вупі Голдберг звільнили з роботи через расистські зауваження про Голокост

16:35

День ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

16:28

Стрілянина в центрі Києва: біля СБУ знову стріляють з автомата, цього разу є пораненийВідео

16:19

Укрзалізниця починає працювати із оновленою Наглядовою радою

16:10

"Ось вам найкращий рецепт реабілітації": Комаровський розповів, що потрібно зробити після ковіду

16:02

Вакуумні туалети з сенсорними кнопками зливу: Укрзалізниця запустила нові вагониФотоВідео

15:56

Юрій Романенко. Україна показала світу зуби і правильно зробилаВідеоблоги

15:50

Сніжана Єгорова потрапила у новий скандал через Путіна і ЖириновськогоВідео

Реклама
15:34

Пів мільйона гривень на підробці COVID-сертифікатів на місяць: на Закарпатті викрили лікаря-аферистаВідео

15:29

Підлітки в Україні отримають гроші за COVID-вакцинацію: уряд розширив програмуВідео

15:23

4 дні не з'являлася вдома: 8-річний хлопчик пішки пішов в Київ на пошуки мамиВідео

15:15

Вчені знайшли дві нові ознаки високого рівня холестерину в тілі

15:14

Віталій Портников. Жорсткі вимоги Байдена до ПутінаВідеоблоги

15:00

На підприємствах "Метінвеста" пройшли обшуки - іноЗМІ

14:55

Зірка фільму Приборкання норовистого Орнелла Муті отримає російське громадянство

14:52

Бабак Тимко передбачив, коли прийде весна в Україну і настане потеплінняВідео

14:32

Кулінарний шедевр: як приготувати чудові тефтелі в духовціВідео

14:26

В Україні директорів шкіл вчать стріляти зі зброїВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти