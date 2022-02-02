Анатолій Анатоліч розповів, як дітям отримати візу в США

Анатолій Анатоліч розповів, як оформити дітям візу в США / instagram.com/anatoliyanatolich/

Відомий ведучий Анатолій Анатоліч пояснив, як можна оформити для дітей візу в США. Він часто подорожує в Америку зі своєю сім'єю, і для молодшого сина теж зробив документ, поділився в цьому питанні практичними порадами.

37-річний шоумен зізнався у своєму Instagram в stories, що отримує масу повідомлень в Мережі з розпитуваннями, як же дітям отримувати візу в США.

Також знаменитість додав у публікації скрін зі словами подяки від фолловерам, який скористався рекомендаціями ведучого і зміг отримати дозвільні документи на проживання в Штатах для своєї сім'ї.

Ситуація з візами в США

Він зазначив, що зараз в американському посольстві проводиться не багато нових співбесід, і їх переносять вже на весну.

"Є варіант отримати освітню візу на три роки-але це окрема історія. А візу отримати на 10 років поки що складно, через це, в першу чергу, зараз посольство працює в такому режимі", - написав Анатоліч.

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Як дітям зробити американську візу

Але ось для дітей з візою, підкреслює ведучий, проблем немає - головне, щоб у когось у батьків була американська віза, і тоді дитині документ теж видадуть без зволікань. Причому навіть без співбесід.

Ось що для цього потрібно:

"Для цього потрібно просто по інтернету заповнити папери, сплатити внесок, відправити паспорти Поштою - і вам повернуть паспорти вже з візами для ваших дітей", - розповів Анатоліч.

Телеведучий також додав, що їх син Ніл так отримав американську візу, коли йому було 3 тижні: "через тиждень у нього вже був паспорт, і через два тижні він ще отримав американську візу".

"Тому якщо у вас є діти, якщо у вас є американська віза, то ваші діти отримають її точно без проблем", - резюмував Анатоліч.

Раніше Главред писав про те, що Анатолія Анатоліча обікрали під час відпочинку в США. Зірка відправився у відпустку до Майамі і взяв з собою улюблений скейтборд за 180 доларів, проте його через безглузду випадковість вкрали безхатченки.

За словами ведучого в Instagram-stories, крадіжка сталася на дорозі. Під час руху на автомобілі зі своєю сім'єю, в машині Анатоліча випадково відкрився багажник і звідти випав скейт, який миттєво підібрали бездомні.

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