Alyona Alyona схудла на 20 кг: артистка в роздільному купальнику похвалилася тілом

Олена Савраненко вже планує відпочинок в українському Криму.
Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, натхненна "бавовною", яка відбувається в Криму останнім часом, вже почала мріяти про відпочинок на півострові.
Відкривати пляжний сезон артистка планує в оновленому вигляді: раніше в TikTok вона виклала ролик, на якому повідомила, що за літо скинула два десятки кілограм. На радощах виконавиця пустилася в нестримний танок.
На наступному відео Alyona Alyona вирішила продемонструвати результат свого схуднення - вбралася в чорний роздільний купальник, який підкреслив її фігуру, що помітно пострункішала.
"Я цього літа їду в Крим", - пише артистка.
Раніше 64-річний іспанський актор Антоніо Бандерас показав на пляжі свою коханку. Дівчина вдвічі молодша за нього, і вже підписується прізвищем артиста.
Також 93 - річна вдова Шона Коннері, Французька художниця Мішелін, без збентеження демонструє тіло в бікіні - вона відпочивала на яхті на Багамських островах.
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