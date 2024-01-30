Алена Делона визнали недієздатним

88-річний актор тепер буде обмежений у деяких діях.

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Французького актора визнали недієздатним / Колаж Главред, фото Instagram/alain_delon_daily

88-річний французький актор Ален Делон узятий під судовий захист і визнаний недієздатним.

Він, як і раніше, може здійснювати багато дій, за винятком найважливіших, які доручаються третій особі, наприклад, продажу нерухомості.

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За інформацією BFMTV, 88-річний Ален Делон був поміщений під судовий захист суддею у справах про захист, яка раніше називалася суддею у справах опіки. Було призначено стороннього агента.

З метою забезпечення справедливості людина може самостійно здійснювати всі дії, крім найважливіших, які мають бути доручені призначеному агенту, наприклад, продаж нерухомості.

Про це рішення родині повідомили сьогодні вранці. "Є підстави прийняти це рішення", - зізнається метр Франк Бертон, адвокат Анушки Делон, дочки актора.

Зі свого боку, Метр Бузру, адвокат Хіромі Роллена, колишньої дружини актора, підкреслює важливість рішення: "Це дасть змогу третій стороні допомогти пану Алену Делону в його медичному спостереженні. Суддя визнав за необхідне виключити дітей Делона з управління медичним наглядом їхнього батька".

Прокоментував це рішення і Ентоні Делон, син французького актора.

"Якщо це допоможе прояснити ситуацію і завадити адвокатам говорити про хворобу мого батька, навіть не ознайомившись із матеріалами справи, це добре. Ця медична суперечка закінчиться раз і назавжди", - пояснив він.

Раніше зірку фільмів "Сам удома", актора Девіна Ретрея, госпіталізували в критичному стані. Він мав постати перед судом за напад на подругу, проте слухання скасували.

Раніше також відомий артист і зірка "50 відтінків сірого" мало не помер від гусениць. Джеймі Дорнан зіткнувся з небезпечними комахами в Португалії.

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