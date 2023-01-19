Алеку Болдуіну пред'явили кримінальне обвинувачення у справі про вбивство на знімальному майданчику

Адвокати актора вже заявили, що будуть оскаржувати рішення в суді.

Алек Болдуін / Фото twitter.com/RickFolbaum

Акторові Алеку Болдуіну буде пред'явлено звинувачення в ненавмисному вбивстві через стрілянину в кінематографістку Галину Хатчінс, яка була вбита на знімальному майданчику, коли він вистрілив з бутафорської зброї.

Болдуін репетирував сцену для вестерну "Іржа", коли в жовтні 2021 року на ранчо недалеко від Санте-Фе, штат Нью-Мексико, сталася стрілянина, пише Бі-Бі-Сі.

Ханна Гутьєррес-рід, зброяр фільму, також буде звинувачена. Адвокати обох заявили, що мають намір оскаржувати звинувачення в суді.

У четвер окружний прокурор Санта-Фе Мері Кармак-Олтвіс заявила у своїй заяві, що звинувачення будуть пред'явлені до кінця місяця.

"Актор і продюсер Алек Болдуін і зброяр Ханна Гутьєррес-рід будуть звинувачені за двома пунктами в ненавмисному вбивстві", — йдеться в заяві. "Я визначила, що доказів достатньо. На моїй посаді ніхто не може бути вище закону, і кожен заслуговує справедливості", — сказала вона.

Обом загрожує до 18 місяців ув'язнення та штраф у розмірі 5000 доларів, якщо їх визнають винними. За словами прокурорів, їх судитимуть присяжні.

Кінорежисер Джоел Соуза також був поранений в результаті стрілянини, але прокуратура заявила, що ніяких звинувачень у зв'язку з цим пред'явлено не буде.

Адвокат Болдуїна Люк Нікас назвав рішення пред'явити звинувачення "жахливою судовою помилкою".

"У Болдуїна не було підстав вважати, що в зброї чи деінде на знімальному майданчику була бойова куля", - сказав Нікас. "Він покладався на професіоналів, з якими працював, які запевнили його, що в пістолеті немає бойових патронів. Ми будемо боротися з цим, і ми переможемо", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше американський актор Алек Болдуін, який потрапив у страшну ситуацію, коли на зйомках у нього вистрілила рушниця і вбила оператора-постановника з України Галину Хатчінс, заявив, що він завершує свою акторську кар'єру.

Через трагедію на зйомках фільму "Іржа" він втратив 5 великих контрактів.

Алек Болдуін випадково застрелив оператора-постановника Галину Хатчінс

Трагедія на знімальному майданчику сталася в американському штаті Нью-Мексико 21 жовтня.

Кінооператор Галина Хатчінс отримала наскрізне поранення грудей. На знімальному майданчику на ранчо Bonanza Creek Ranch також постраждав режисер Джоел Соуза.

Алек Болдуін після випадкового вбивства Українки заявив, що його серце розбите, проте він співпрацює з правоохоронцями, намагаючись з'ясувати всі деталі події. Поліція не пред'явила акторові звинувачень у вбивстві Українки.

У компанії фільму стверджують, що пістолет був заряджений холостими патронами і не був бойовим, а куля, імовірно, розірвалася в стволі. Таким чином осколками, що розлетілися, поранило 42-річного оператора Галину Хатчінс, яка пізніше померла в лікарні, і 48-річного режисера Джоела Соуза, якого вже виписали з лікарні.

Вас також може зацікавити: