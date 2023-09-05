Олексія Паніна затримали через п'яний дебош в Естонії

Непристойна поведінка Паніна в Талліні може привести до депортації актора в країну-окупанта.

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Олексій Панін влаштував дебош в Талліні / колаж: Главред, фото: facebook.com/alexey.panin.79, скріншот

Російський актор Олексій Панін днями відправився в Таллінн, де повинен був взяти участь у кінофестивалі. На кордоні Естонії і рф він балагурив і висловлював намір показати свою філейну частину прикордонникам країни-агресора, в якій артист оголошений в розшук "за виправдання тероризму".

Цілком ймовірно, що така можливість Олексію випаде - актора в Талліні заарештували за непристойну поведінку і доставили в поліцейську дільницю.

Близько третьої години ранку Панін в стані сильного алкогольного сп'яніння ломився в будинки незнайомих людей, переплутавши їх зі своїм готельним номером. Актор голосно лаявся, бив посуд, і нібито навіть демонстрував свої оголені геніталії. Зараз він перебуває у витверезнику Іда-Харьюського відділення поліції.

За місцевими законами його поведінку можна кваліфікувати, як адміністративне правопорушення. За це Олексія Паніна можуть депортувати до рф, де йому загрожує до п'яти років позбавлення волі, повідомляють росЗМІ.

Дивіться відео затримання Олексія Паніна в Естонії:

Раніше Олексія Паніна оголосили в розшук в РФ, і реакція актора на таку новину явно не збіглася з припущеннями країни-агресора. В першу чергу він порадів за путіна.

Також Олексій Панін засвітився в міцних обіймах Вєрки Сердючки під час концерту артистки в Іспанії. Актор вийшов на сцену у футболці з антипутінським гаслом.

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