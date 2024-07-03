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51-річна зірка Беверлі Гіллз вразила шикарним тілом у бікіні

Олена Кюпелі
3 липня 2024, 15:01оновлено 3 липня, 16:30
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Торі Спеллінг підозрюють у вживанні препарату для діабетиків.
Торі Спеллінг
Торі Спеллінг / колаж: Главред, фото: instagram.com/torispelling

Американська актриса Торі Спеллінг продемонструвала свою схудлу фігуру після того, як підтвердила, що використовувала популярні ліки для діабетиків, щоб схуднути після народження сина Бо.

51-річна артистка мала неймовірний вигляд у неоново-зеленому бікіні, коли вона відпочивала на пляжі в Малібу.

Крихітний купальник демонстрував значне декольте плюс пірсинг на стегні. Крім того, вона доповнила образ золотим намистом і мерехтливим ланцюжком для тіла.

відео дня

Після купання в океані її бачили, як вона засмагала з подругою Лорою Ругетті.

Повідомляється, що вони пробули на пляжі понад дві години.

Шикарні фото можна подивитися тут

У квітні Спеллінг розповіла, що використовувала Муджаро (медичний препарат - авт.), щоб схуднути після того, як Оземпік (медичний препарат для лікування діабету - авт.) не досяг мети.

"Мені не соромно говорити це. Я не могла скинути вагу після дитини", - відверто сказала вона у своєму подкасті "Помилка".

Хто така Шеннен Доерті

Шеннен Доерті - американська актриса, найвідоміша за ролями Бренди Волш у телесеріалі "Беверлі-Гіллз, 90210" і Прю Голівеллівелл у серіалі "Зачаровані".

За даними Вікіпедії, у березні 2015 року Шеннен поставили діагноз рак молочної залози. Про хворобу Доерті стало відомо 19 серпня того ж року, коли вона подала позов проти свого колишнього менеджера Таннера Мейнстейна, який неправильно оформив її медичне страхування, через що, на її думку, вона не отримала належного лікування та її рак метастазував.

Вона додала, що ніколи в житті не важила понад 54 кілограми, але важила 72 кілограми після Бо, народженого 2017 року.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше, американська актриса, зірка культового серіалу "Беверлі-Гіллз 90210" Торі Спеллінг днями не на жарт налякала своїх родичів своєю неадекватною поведінкою.

Раніше також Торі Спеллінг поскаржилася на госпіталізацію, через яку їй довелося залишити дітей.

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