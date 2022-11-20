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11-річний син Стоцької, який був схожий на Кіркорова, уже став копією співака

20 листопада 2022, 13:05

Шанувальники Анастасії Стоцької переконані, що Філіп Кіркоров є справжнім батьком її дітей.

11-річний син Стоцької, який був схожий на Кіркорова, уже став копією співака
11-річний син Стоцької, який був схожий на Кіркорова, уже став копією співака / скриншот YouTube

Син Анастасії Стоцької з віком стає дедалі більше схожим на Пилипа Кіркорова. У Мережі вважають, що ця схожість не випадкова, адже артистів пов'язували дуже тісні стосунки.

На своїй сторінці в Instagram співачка опублікувала новий знімок, на якому показала сина, що підріс.

Шанувальники Анастасії переконані, що Кіркоров є справжнім батьком її дітей, але за офіційними даними, і син, і дочка артистки були народжені у шлюбі з ресторатором Сергієм Абгаряном.

11-річний син Стоцької, який був схожий на Кіркорова, уже став копією співака
Син Стоцької / instagram.com/100tskaya

Нагадаємо, Філіп Кіркоров зараз знаходиться у великому турне по країнах. Одіозний артист всього за кілька днів встиг вляпатися в ряд скандалів.

У мережі з'явилося відео, на якому Кіркоров злиться через щось на шанувальника в залі для глядачів, спускається до нього і лупить його по обличчю букетом троянд.

Також ми розповідали, що російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, що співак Філіп Кіркоров розірвав всі зв'язки з Аллою Пугачовою і Максимом Галкіним.

Більше скандалів Кіркорова:

Автор: Сергій Кущ
Філіп Киркоров Анастасія Стоцька новини шоу бізнесу
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