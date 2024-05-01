Фото Каті Нікітіної за донат та нові пісні: що покаже "Вечірній Квартал" у свіжих епізодах

З 5 травня о 19:00 1+1 Україна покаже нові випуски "Вечірнього Кварталу". Тепер щонеділі на глядачів очікують абсолютно нові жарти та номери.

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Вечірній Квартал на 1+1 Україна - анонс нових випусків / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Актори "Вечірнього Кварталу" та "Жіночого Кварталу" знову разом на одній сцені підніматимуть настрій актуальним гумором. У нових епізодах глядачі побачать номер, в якому актори Юрій Великий та Катя Нікітіна покажуть, як змінилось би життя людей, якби домашні собаки мали нашийник, що може перекладати гавкіт улюбленців людською мовою.

Традиційно в нових випусках проєкту буде багато патріотичних пісень. Наприклад, "кварталівці" запропонують глядачам нову версію хіта The HARDKISS і MONATIK "Кобра" – про найкращі риси українців та про те, що чекає тих, хто зазіхає на нашу свободу. Також актори переспівали пісню Alyona Alyona та Jerry Heil "Рідні мої", де замість прохання "Будь ласка, відпустіть на Пасху…" – звернення до Бога з проханням про мир на землі…

Які ще номери покажуть у концертах "Вечірнього Кварталу", дивіться незабаром на 1+1 Україна.

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Вечірній Квартал на 1+1 Україна - анонс нових випусків / Пресслужба

"Ці концерти будуть особливими, тому що нарешті прийшла весна і нас оточує багато любові та краси. І ми хочемо розвеселити людей, щоб вони трошки розслабилися на свята і після них, трошки відволіклися від поганих новин. В концертах будуть різні номери – і на побутову тематику, і великодній гумор, і жарти про наших ворогів, і пісні про нашу перемогу. Також в нових епізодах глядачі побачать відомих популярних молодих зірок, які зараз в трендах і українських чартах. Можливо, не всі їх бачили вживу, але їхні пісні в усіх на вустах. Вони заспівають свої головні хіти. Буде і Пивоваров, який візьме участь у одному з наших номерів, а потім заспіває одну зі своїх нових пісень", – каже художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

В нових епізодах на сцені "Вечірнього Кварталу" з’являться співак і учасник "Голосу країни" Cheev, який став відомий завдяки своєму хіту "Гарно так", співаки Міша Крупін, Максим Бородін, співачки Геля Зозуля та учасниця "Голосу країни" і Національного відбору на Євробачення ANKA, хітмейкер Артем Пивоваров та інші.

Також актори "Вечірнього кварталу" заспівають пісню про донати. Під час її виконання виведуть на екран QR-код, який веде на збір коштів на дрони і дуже творчо підійдуть до винагороди за участь: чоловікам за найбільший донат обіцяють прислати красиві фото Каті Нікітіної, а тим хто проігнорує збір – відверті світлини… Міки Фаталова.

Нагадаємо, що ці концерти, так само як і всі інші концерти "Кварталу", мають благодійну мету – допомогти нашим військовим. Кошти від квитків підуть на допомогу ЗСУ – на дрони для наших захисників та захисниць.

Дивіться "Вечірній Квартал" 5, 12 та 26 травня о 19:00 на 1+1 Україна.

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