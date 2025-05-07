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Дружина Козловського висловилася про його "звільнення" від Кондратюка

Анна Підгорна
7 травня 2025, 15:39
418
Юлія Бакуменко на правах піарниці свого зіркового чоловіка поділилася реакцією на кінець 13-річної сварки.
Юлія Бакуменко, Віталій Козловський
Юлія Бакуменко висловилася про завершення конфлікту між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком / колаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Стисло:

  • Кондратюк і Козловський залагодили багаторічну сварку через авторське право
  • Дружина і піарниця Віталія відреагувала на цю подію

6 травня 2025 року музичний продюсер і ведучий Ігор Кондратюк повідомив, що його 13-річний конфлікт зі співаком Віталієм Козловським офіційно вичерпано - артист погасив борг перед своїм колишнім патроном. Натомість шоумен передав Віталію каталог його пісень у повному обсязі.

"Справу закрито", - написав Кондратюк. Козловський зі свого боку підтвердив слова продюсера, і зазначив, що став "вільним від Кондратюка", і "всі його старі хіти належать йому".

відео дня

Своє слово з приводу завершення багаторічного конфлікту між продюсером і співаком висловила Юлія Бакуменко - піар-менеджерка і дружина Козловського. Спершу вона зробила репост оголошення про завершення судової справи з коментарем: "Ну що, друзі, нарешті по піна коладі (назва коктейлю й одного з треків артиста - прим. редактора)?".

Реакція Юлії Бакуменко на завершення конфлікту між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком
Реакція Юлії Бакуменко на завершення конфлікту між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком / instagram.com/yuliabakumenko

Сьогодні Бакуменко повідомила, що Віталій Козловський утримається від коментарів у справі Ігоря Кондратюка до повного завершення всіх формальностей. Також вона від імені себе і свого зіркового чоловіка подякувала всім за підтримку.

"Безмежно вдячні за увагу, підтримку і теплі слова! Нам дуже приємно відчувати Вашу щиру радість! Наразі не коментуємо ситуацію до завершення усіх формальних процесів. Віталій зовсім скоро все розповість і поділиться усім, що відбулося! Єдине, що поки можемо сказати - ми дуже щасливі", - написала Юлія.

Реакція Юлії Бакуменко на завершення конфлікту між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком
Реакція Юлії Бакуменко на завершення конфлікту між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком / instagram.com/yuliabakumenko

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Конфлікт між Козловським та Кондратюком

Український співак Віталій Козловський і музичний продюсер Ігор Кондратюк почали співпрацювати на початку двотисячних, після перемоги артиста на проєкті "Шанс". У 2012 році вони оголосили про розрив ділових відносин, після чого на Козловського чекав судовий розгляд: на концертах Віталій, уже як самостійний артист, продовжив виконувати пісні, написані за часів співпраці з Кондратюком, і авторські права на які належать продюсеру. За порушення Віталій зобов'язаний виплатити колишньому покровителю велику суму. Відтоді в пресі співак та продюсер стали відгукуватися одне про одного не дуже схвально.

Скандал між Кондратюком і Козловським спалахнув із новою силою після того, як восени 2023 року стало відомо, що Ігор Кондратюк вилучає військову зарплату Віталія Козловського в рахунок погашення боргу практично повністю. Тоді співак-воїн запропонував продюсеру мирний договір, у якому вони могли б обговорити комфортніші умови виплат на час проходження артистом військової служби. Шоумен відповів колишньому підопічному в грубій формі відмовою, та назвав його "неуком та рецидивістом із порушення авторського права".

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