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"У мене є заборона": Падалко зізналася, на що її троє дітей наклали вето

Анна Підгорна
7 травня 2025, 12:55
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Марічка Падалко поділилася, якої мудрості продовжує вчитися у сина і доньок.
Марічка Падалко з дітьми
Марічка Падалко новини - ведуча розповіла про стосунки з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/marichkapadalko

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Крім блискучої кар'єри журналіста і ведучої Марічці Падалко вдалося успішно реалізувати себе, як маму трьох дітей. Разом із чоловіком, журналістом, громадським діячем і військовим Єгором Соболєвим, вона виховує 18-річного сина Михайла і двох доньок - 16-річну Марію і 14-річну Катерину.

Падалко активно веде свої сторінки в соціальних мережах, проте рідко публікує фото з дітьми. Нещодавно в "ЖВЛ" ведуча зізналася, що це - не просто збіг. Це буквально заборона на публікацію, отримана від Михайла, Марії та Катерини.

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Марічка зазначає, що, незважаючи на свою юність, її спадкоємці прекрасно розуміють і ревно оберігають свій особистий простір. Вони не готові ним ділитися з будь-ким лише тому, що їхня мама знаменита.

"Мої діти навчилися поважати свій особистий простір. Тому в мене у Instagram майже нема їхніх фотографій. Раз на рік ми домовляємося про таку розкіш для мами, як розмістити їхні фото. Вони сказали, що обрати публічну професію – це був мій вибір, їхній – бути непублічними, тому на розголошення інформації, що і як, у мене теж є заборона", - розповіла Падалко.

Марічка Падалко з дітьми
Марічка Падалко новини - ведуча розповіла про стосунки з дітьми / instagram.com/marichkapadalko

Вона також визнала, що вчиться у своїх дітей цьому - стійкості, повазі та увазі до своїх емоцій і переживань, бути адаптивною і витривалою. "Вони, на відміну від дорослих, не соромляться сказати: "Мені потрібен психолог. Я хочу це проговорити". Я в них вчуся цій відкритості до світу", - поділилася Марічка Падалко.

Марічка Падалко з дітьми
Марічка Падалко новини - ведуча розповіла про стосунки з дітьми / instagram.com/marichkapadalko

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Хто така Марічка Падалко

Марічка Падалко - українська журналістка, ведуча ТСН на каналі 1+1. На каналі 1+1 працює з 2002 року. Спочатку працювала ведучою спортивних новин "Проспорт". З 2006 року - ведуча ТСН. Разом із Юрієм Горбуновим вела недільну ранкову програму "Сніданок +", яка була в ефірі у 2006-2008 роках. У 2009-2010 роках була ведучою ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Також вела програму "Марічкин кінозал", де розповідала малюкам про мультфільми. У 2009 році брала участь у танцювальному шоу "Танцюю для тебе". Наразі - одна з постійних ведучих ТСН і спеціальний кореспондент.

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