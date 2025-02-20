Вся в траурно-чорному: Олена Зеленська здивувала українців темним образом

Зеленські поклали лампадки у центрі Києва.

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Зеленські вшанували Героїв Небесної Сотні / Колаж: Главред, фото: соцмережі Зеленсьекоїк

Про що мова:

Володимир і Олена Зеленські вшанували загиблих героїв

Подружжя одягли чорне на честь Героїв Небесної Сотні

20 лютого, в День Героїв Небесної Сотні, президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанували пам'ять загиблих учасників Революції Гідності.

Вони поклали лампадки біля пам’ятного хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні в центрі Києва, який було встановлено у березні 2014 року на місці, де загинули протестувальники.

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Подружжя Зеленських також вшанувало героїв біля їхніх портретів.

"Небесна Сотня. Герої, які загинули, захищаючи свободу, гідність, право нашої держави вільно обирати своє майбутнє. Самопожертва, що нагадує нам про ціну самовизначення. Вічна шана Героям Небесної Сотні!" – написало подружжя Зеленських у спільному дописі в Facebook.

Олена Зеленська була одягнена в чорне: вільне пальто, штани палацо, рукавички та безпідборі черевики.

Володимир Зеленський обрав чорну куртку, штани-карго хакі та бежеві кросівки.

Подружжя Зеленських - останні новини

Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Володимир Зеленський зробив рідкісну заяву про сина. Президент розчулився і зізнався, що дуже сумує за Кирилом.

Своєю чергою Олена Зеленська висловилася про зустріч із Меланією Трамп. Дружина президента України уточнила, що знайома з Меланією Трамп ще з 2019 року.

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Хто така Олена Зеленська? Олена Зеленська - дружина президента України Володимира Зеленського, перша леді України з 20 травня 2019 року, сценарист студії "Квартал-95". Входить до списку 100 найвпливовіших людей 2023 року за версією журналу Time.

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