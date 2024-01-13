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Єфросиніна отримала на горіхи в Мережі за відпустку з чоловіком-військовим за кордоном

Дмитро Відоменко
13 січня 2024, 20:15
Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, що відзначала новорічні свята з чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим за кордоном.
Єфросиніна отримала на горіхи в Мережі за відпустку з чоловіком-військовим за кордоном
Єфросиніна з чоловіком і дітьми відпочила за кордоном на Новий рік / колаж Главред, фото УНІАН / коллаж Главред, фото УНИАН

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла у себе в Instagram, що відзначала новорічні свята з чоловіком-військовослужбовцем Тимуром Хромаєвим за кордоном і викликала невдоволення українців.

"Одна з головних причин мого "відпочинку" від соцмереж на свята - це те, що вперше за рік ми нарешті зібралися всією сім'єю. Востаннє так було на минулий новий рік. Тимуру дали відпустку. І оскільки він військовослужбовець і може легко перетинати кордон у термін її дії, весь цей час він витратив на дітей, домашню їжу і сон", - написала вона.

Єфросиніна отримала на горіхи в Мережі за відпустку з чоловіком-військовим за кордоном

У відповідь українці-фолловери висловили невдоволення тим, що Хромаєв виїхав за кордон, і засумнівалися в правдивості слів Єфросиніної про те, що військовослужбовці зараз можуть залишати Україну.

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"Військові можуть перетинати кордон у відпустку?", "Маячня, де таке написано?", "А так кожному можна? Брехня", - відповіли їй, на що Єфросиніна опублікувала текст закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей, який таке дозволяє.

Єфросиніна отримала на горіхи в Мережі за відпустку з чоловіком-військовим за кордоном

Нагадаємо, раніше співала у знищеному Маріуполі "Катюшу" Китайська співачка-путіністка назвала українців "нацистами" - Ван-Фан зганьбилася гучною заявою на пропагандистській прес-конференції.

Також стало відомо, що колишня одеситка Регіна Тодоренко, яка під час війни залишилася в РФ, стала ведучою тревел-шоу, в якому вона буде оспівувати країну-окупанта.

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Маша Єфросиніна Тимур Хромаєв новини шоу бізнесу
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