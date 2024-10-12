У мережі з'явилося рідкісне фото непублічного сина Майкла Джексона

Хлопець не любить публічності і рідко з'являється на публіці.

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Майкл Джексон був багатодітним батьком / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Бланкет Джексон, який тепер носить ім'я Бігі Джексон, був помічений на прогулянці.

Як пише Page Six, 22-річний син Майкла Джексона виглядав стримано, забираючи мексиканську їжу з ресторану Sharky's в Калабасасі, Каліфорнія.

Для рідкісного виходу Бланкет вибрав повсякденний одяг, одягнувши вицвілу сіру футболку із зображенням Месників і зелені спортивні шорти. Він доповнив своє обіднє вбрання чорними кросівками і білими шкарпетками.

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Темне волосся Бланкета було розділене на прямий проділ і заправлене за вуха. Він також носив рослинність на обличчі.

Фото сина артиста можна отримати тут

Сина покійної поп-зірки не сфотографували з жодним зі своїх братів і сестер, включно з Періс і Прінсом. Діти Майкла Періс і Прінс народилися від колишньої дружини зі своєю колишньою дружиною Деббі Роу, з якою він був одружений з 1996 по 2000 рік. Особистість матері Бланкета залишається невідомою.

Нещодавній вихід Бланкета на швидкий перекус стався майже через три місяці після того, як його помітили, як він біжить у справах у місцевому магазині Target.

Хто такий Майкл Джексон Майкл Джексон - американський співак, автор пісень, музичний продюсер, аранжувальник, танцюрист, хореограф, актор, сценарист, філантроп і підприємець. За даними Вікіпедії, він один із найуспішніших виконавців в історії поп-музики, відомий як "Король поп-музики", володар 15 премій "Греммі" і сотень інших премій. Кількість проданих у світі записів Джексона (альбомів, синглів, збірок тощо) становить 1 мільярд копій. Майкл Джексон зробив значний внесок у розвиток популярної музики, відеокліпів, танцю і моди.

У роздрібному магазині його сфотографували, коли він купував серветки, гру Minecraft, дезінфікуючий засіб для рук і зубну пасту.

У той час Бланкет був одягнений у схожий образ, який включав чорні баскетбольні шорти, футболку "Зоряні війни" і чорні кросівки.

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Нагадаємо, раніше колишній охоронець легендарного артиста Майкла Джексона Метт Фідесс розповів про свій багаторічний досвід роботи із зіркою і трохи відкрив завісу таємниці, пов'язану з носом артиста.

Раніше в США наклав на себе руки зірка серіалів, американський актор Алек Массер. Бездиханне тіло артиста виявила в їхньому будинку в Дель-Маре, Каліфорнія, його наречена Пейдж Пресс.

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