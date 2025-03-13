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Український військовий розповів, як врятував пораненого хлопця у Венеції

Олена Кюпелі
13 березня 2025, 14:22
347
Історія цього порятунку швидко розлетілася мережею.
Героїчний вчинок, який вразив Італію
Героїчний вчинок, який вразив Італію / Скріншот

Український військовий Яніс Терещенко, який днями врятував молодого чоловіка у Венеції, поділився деталями цього випадку у прямому ефірі "Сніданку з 1+1".

Він розповів, як натрапив на пораненого хлопця і надав йому першу допомогу, чому італійці спершу прийняли його за американця, а в деяких ЗМІ його назвали російським туристом.

Історія цього порятунку швидко розлетілася мережею. Яніс Терещенко, військовий 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, перебував у відпустці в Італії. В історичному центрі Венеції він випадково став свідком того, як молодий хлопець після поранення стрімко втрачав кров. Чоловік оперативно зреагував і надав постраждалому домедичну допомогу. При собі в українського бійця була аптечка із турнікетами, тому він зміг зупинити кровотечу ще до прибуття медиків.

У розмові з ведучими "Сніданку з 1+1" Людмилою Барбір і Русланом Сенічкіним Яніс розповів, що спершу хлопцю намагалися допомогти місцеві й туристи, використовуючи поясний ремінь. Однак вони зробили кілька помилок: залишили сторонні предмети в кишенях і не змогли правильно накласти імпровізований джгут. Яніс скористався турнікетом, який завжди носить із собою.

Місцеві допомагали українцю й асистували – знайшли рукавички, подавали воду. Постраждалий кілька разів втрачав свідомість, але його вдалося привести до тями. Італійці й туристи були вражені навичками українця та спершу вирішили, що він американський військовий.

"Жінка, яка намагалася спершу надати допомогу, спитала чи я лікар. Я відповів, що ні, що я військовий, маю з собою засоби захисту. І власне, вже коли їх застосовував, в мене перепитали ще раз поліцейські, екіпаж швидкої допомоги, чи військовий я. Вони спочатку вирішили, що я американський військовий", – розповів Яніс.

Після того, як історія стала відомою, у деяких ЗМІ помилково з’явилася інформація, що порятунок здійснив росіянин. Сам Яніс пояснює це просто: "Це вийшло випадковим чином. Журналістка перепитала у місцевих, хто я такий. І просто хтось із місцевих відповів, що це був якийсь турист. Можливо, російський. Я думаю, що вони розпізнали слов'янську зовнішність та вирішили так".

Героїчний вчинок українця відзначили італійці. Мер міста Венеції Луїджі Бруньяро запросив Яніса до адміністративного палацу Ка’ Фарсетті та вручив нагороду за порятунок хлопця. Чоловік каже, що його там прийняли дуже тепло.

До повномасштабного вторгнення 32-річний Яніс Терещенко був викладачем у Кривому Розі. Тепер він служить розвідником у 3-й окремій штурмовій бригаді. Його військовий досвід довів, що аптечка та турнікети мають бути під рукою завжди.

"Я так почуваюся безпечніше. Це дозволяє менше хвилюватися, знаючи, що зможу допомогти собі та іншим", – зазначив він.

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