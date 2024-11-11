Частували морозивом і генеральським салом: зірка 'Встигнути до 30' розкрила, як знімали другий сезон серіалу

Анастасія Остреїнова напередодні прем'єри розповіла про справжню дружбу на зйомках.

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Встигнути до 30 другий сезон на ТЕТ - Анастасія Остреїнова розповіла про зйомки / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Зірка серіалу "Встигнути до 30" Анастасія Остреїнова стала другою з трьох cover girl Cosmo в листопаді та з’явилася на обкладинці журналу Cosmopolitan Україна. В інтерв’ю вона розповіла про важливість мрій, силу жіночої дружби та зйомки другого сезону комедійного серіалу, який вже 18 листопада стартує на телеканалі ТЕТ.

Акторка обіцяє, що продовження "Встигнути до 30" буде веселим і захопливим, адже саме так вона почувалася на знімальному майданчику. За її словами, за кадром панувала атмосфера творчості в любові, навіть під час обідніх перерв.

"Можу точно сказати, що "Встигнути до 30. Другий сезон" ми створили з великою любов'ю. Під час обідньої перерви режисер частував нас морозивом, а Діма Вівчарюк – генеральським салом. Щоразу раділи за того, кому дістанеться останній шматочок", – розповіла Анастасія Остреїнова.

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Акторка підкреслює, що з виконавцями головних жіночих ролей – Дар’єю Петрожицькою та Анною Кошмал – вони не просто колеги по кадру, а подруги, які співпереживають одна одній та радо діляться досвідом.

Встигнути до 30 другий сезон на ТЕТ - Анастасія Остреїнова розповіла про зйомки / Пресслужба

"Дружба для мене дуже цінна. З дівчатами ми класні подруги на знімальному майданчику, радимося, ділимося секретами, підтримуємо одна одну, а в житті залишаємося партнерами, які завжди будуть раді зустрічі", – прокоментувала зірка серіалу "Встигнути до 30".

Анастасія Остреїнова зізнається, що підтримка дівчат і всієї групи допомагала їй впоратися з найбільшими викликами під час зйомок другого сезону "Встигнути до 30" – сценами, де є лише один дубль. "Цей момент завжди дуже відповідальний, і коли виходить – щоразу пишаюся собою", – поділилася акторка.

Нагадаємо, "Встигнути до 30" – український комедійний серіал, який розповідає про пригоди чотирьох кардинально різних друзів – Іри, Саші, Люби та Фіми. За сюжетом, дівчата познайомилися в день свого 29-річчя та пообіцяли одна одній втілити найсміливіші мрії до того, як їм виповниться 30 років – вийти заміж, знайти своє покликання та відновити сімейний бізнес. У святкову ніч вони безповоротно вплутали Фіму у свій челендж.

Продовження серіалу "Встигнути до 30" з Дар’єю Петрожицькою, Анною Кошмал, Анастасією Остреїновою та Дмитром Вівчарюком дивіться на телеканалі ТЕТ вже 18 листопада, о 22:00. Другий сезон вразить новими зірковими обличчями, комедійними перипетіями та історіями справжнього кохання.

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