Учасника Євробачення 2024 звинуватили в сексуальних домаганнях

Ви дізнаєтеся:
- Де зараз перебуває учасник
- Хто звинувачує його в домаганнях
- Де це сталося
Учасник міжнародного конкурсу Євробачення 2024від Франції, співак Slimane нині перебуває в центрі судової справи.
За даними видання Parisien, справа стосується скарги на сексуальні домагання, поданої колишнім членом його технічної команди. За даними низки ЗМІ, ця скарга була подана у зв'язку з подіями, які нібито відбулися в грудні 2023 року під час його туру "Амур".
Заявник, технічний фахівець гурту, звинуватив Slimane у неналежній поведінці та жестах, описавши атмосферу напруженості протягом кількох вечорів туру.
За словами заявника, Slimane "притиснув його до стіни" під час вечірки, організованої за лаштунками, і нібито нав'язав йому "примусові обійми". Повідомляється, що технік відхилив пропозицію, заявивши, що він гетеросексуальний і одружений.
Євробачення-2024
Євробачення-2024 - 68-ий пісенний конкурс, який відбувся 7, 9 і 11 травня в Мальме, Швеція, за участю конкурсантів із 37 країн. Змагання до Швеції "привезла" співачка Loreen ("Tattoo"), яка здобула перемогу на Євробаченні 2023 року. Україна - постійний учасник Євробачення з 2003 року. За всю історію участі конкурсанти від України тричі посідали перше місце - у 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") і 2022 (гурт Kalush Orchestra - "Стефанія") роках.
Представники України на Євробаченні-2024, дует alyona alyona & Jerry Heil посіли третє місце. Перше місце дісталося співаку Nemo зі Швейцарії.
Поки Slimane публічно не відповів на звинувачення, і жодних офіційних заяв від його команди зроблено не було.
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Зазначимо, раніше Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.
А також alyona alyona і Jerry Heil зробили потужну заяву прямо на сцені конкурсу - у своєму фінальному виступі артистки з України виголосили важливий для країни меседж.
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