"Ти наступна": Барак Обама жорстко пожартував над своєю дружиною про смерть

Барак Обама невдало пожартував після смерті своєї тещі та матері Мішель Обами.

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Барак Обама невдало пожартував / Колаж Главред, фото Instagram/ michelleobama, barackobama

Коротко:

Як пожартував Барак Обама

Після якої події він сказав неприємні речі

Дружина колишнього президента США Барака Обами Мішель сказала, що її чоловік Барак Обама пожартував, що вона "наступна" після того, як її мама Меріан Робінсон померла у віці 86 років у травні 2024 року.

Як пише Page Six, неприємну розмову Мішель згадала під час випуску подкасту "IMO".

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"З втратою мами, я думаю, що - слава богу, ти мій старший брат, і у мене чоловік старший", - сказала вона 63-річному Крейгу.

Мішель Обама, Барак Обама / instagram.com/michelleobama

"Барак говорив, знаєш: "Ти наступна". Я подумала: "Я не зовсім готова бути наступною". Я сказала йому: "Ти наступний, і Крейг наступний". Я делегую тобі цю владу", - поділилася 61-річна Мішель.

Мішель та її старший брат розповіли, що Меріан "готувала" їх до того моменту, коли її вже не буде в живих.

"Слухачі повинні знати, що мама погрожувала померти протягом 20 років", - сказав колишній тренер з баскетболу в Університеті штату Орегон.

Мішель Обама, Барак Обама / ua.depositphotos.com

"Вона готувала нас до цього. Тому вона залишила дуже прямі вказівки про те, чого вона хоче і як вона хоче, щоб усе було. Ми повинні були це враховувати".

Мішель і Крейг, які також втратили свого батька, Фрейзера С. Робінсона III, у березні 1991 року, сказали, що після смерті батьків їм "належало заповнити великі прогалини".

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