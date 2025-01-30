Авіатроща в США: на борту були фігуристи РФ, загинула зірка СРСР - ЗМІ

За попередніми даними, група фігуристів та тренерів поверталася літаком з чемпіонату США з фігурного катання.

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​ Нові подробиці авіакатастрофи в США / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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В США сталася авіакатастрофа

На борту були спортсмени фігурного катання

У ніч на 30 січня пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом, після чого впав у річку. Сталося це під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні. Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, що розбився, знаходилося кілька фігуристів, пише nbcdfw.

"Ці спортсмени, тренери та члени родин поверталися додому з Національного навчально-розвиткового табору, який проходив у рамках чемпіонату США з фігурного катання в Вічиті, штат Канзас", – заявила федерація. відео дня

Водночас U.S. Figure Skating не підтвердила особи тих, хто перебував на борту.

"Ми спустошені цією невимовною трагедією і всією душею співчуваємо сім'ям загиблих", – сказано в заяві організації.

Як розповів РИА Новости американський фігурист Джон Маравілл, на борту лайнера, що зіткнувся з вертольотом у США, знаходилися також і російські фігуристи та тренери.

"У літаку були чемпіони світу 1994 року Євгенія Шишкова та Вадим Наумов. Їхній син Максим посів четверте місце на чемпіонаті країни. За інформацією Матч ТБ, також серед пасажирів – колишня радянська фігуристка Інна Волянська. Розслідування продовжується", - повідомили в Матч ТВ.

Також повідомляється, що більшість фігуристів, які могли перебувати на борту літака, що розбився в США, — діти російських емігрантів.

Авіакатастрофа в США - що відомо

Як повідомляв Главред, в ніч на 30 січня сталася авіатрагедія - під час заходу на посадку біля Національного аеропорту імені Рональда Рейгана у Вашингтоні пасажирський літак зіткнувся в повітрі з військовим вертольотом, після чого впав у річку.

Згодом президент США Дональд Трамп відреагував на авіакатастрофу. Він зазначив, катастрофі літака та гелікоптера можна було запобігти.

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Як вести себе під час авіакатастрофи? Під час авіакатастрофи важливо діяти швидко та зберігати спокій. Ось основні правила виживання: Перед вильотом: Одягніться правильно – закрите взуття, одяг з довгими рукавами з натуральних тканин.

Вивчіть план евакуації – підрахуйте кількість рядів до найближчого виходу.

Послухайте інструктаж екіпажу – зверніть увагу на демонстрацію використання кисневої маски та рятувального жилета. Під час аварії: Нахиліться вперед, поклавши голову на коліна або на спинку сидіння попереду.

Закрийте голову руками, схрестивши пальці.

Ноги поставте рівно на підлогу, трохи розставивши їх.

Залишайтеся пристебнутими – ремінь безпеки повинен бути затягнутий якомога щільніше.

Користуйтеся кисневою маскою – якщо в салоні впав тиск, надягніть маску першими, а потім допомагайте іншим. Після удару: Якнайшвидше покиньте літак – у вас є 90 секунд до можливого загоряння.

Рухайтеся до найближчого аварійного виходу – якщо він заблокований, негайно шукайте інший.

Уникайте диму – пригніться або прикрийте рот мокрою тканиною.

Залиште всі речі – секунди вирішують життя, не витрачайте їх на багаж. Після евакуації: Відійдіть від літака на безпечну відстань (не менше 150 м).

Допоможіть постраждалим, якщо це можливо.

Очікуйте рятувальників і подавайте сигнали про своє місцезнаходження.

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