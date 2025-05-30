Син зрадниці Корольової погладшав і став більшим удвічі: який він має вигляд

Коротко:
- Який вигляд має син співачки після весілля
- Де він перебуває зі своєю дружиною
Син російської співачки Наташі Корольової, яка родом із Києва, але зрадила рідну країну і підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, розжирів після одруження.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, Архип Глушко відпочиває зі своєю дружиною-стриптизеркою в Японії. На фото видно, що син Корольової буквально перетворився на круглу кульку.
23-річний молодий чоловік більше схожий на 40-річного дядька. У коментарях до відео, росіяни стали писати про те, що Глушку пора худнути, адже так можна і проблеми зі здоров'ям заробити.
Нагадаємо, нещодавно Наташа Корольова розповідала, що її чоловік - російський стриптизер-путініст Сергій Глушко змінив професію і тепер став художником. Також він їздить на гастролі, як актор, а співачка часто залишається вдома на самоті.
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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наташа Корольова показала свою маму Людмилу Поривай, яка відвідувала її в РФ. Виявляється, вона приїжджала, щоб познайомитися з новоспеченою дружиною онука Архипа і потрапила під хейт.
А також невістка зрадниці України Наташі Корольової розповіла підписникам, що вона зробила. Анна Валинкіна отримала новий паспорт і офіційно змінила своє ім'я та прізвище.
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Хто така Наташа Корольова
Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву.
12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.
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