Архип Глушко залишився вірним своєму захопленню.

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Архип Глушко - чим займається / колаж: Главред, фото: instagram.com, Архип Глушко

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Син Наташі Корольової захоплюється східною культурою

Архип Глушко підробляє репетитором

Син російської співачки Наташі Корольової, яка родом з Києва, але мовчить про війну в Україні, і путініста Сергія Глушка - Архип Глушко - не живе разом із батьками після свого весілля.

Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, з дитинства хлопець цікавиться східною культурою і з 9 років почав вчити японську мову.

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Кілька років він жив із бабусею в США, де вивчав мови та культуру, але все ж повернувся в країну-окупанта.

Архип Глушко з дружиною Мелісою / фото: instagram.com, Мелісса Глушко

Після закінчення школи Архип вступив до Вищої школи економіки в Москві на факультет сходознавства.

"Потім у нас почали з'являтися різні атрибути японської культури: забавні "коти, що ваблять", дзвіночок Фурін, маски, віяло, посуд... А потім Архип вирішив вступити до ВШЕ на японіста, і тепер його дитяче захоплення стане рідкісною, але такою захопливою професією!" - говорила зрадниця Корольова.

Батьки Архипа не відразу прийняли Мелісу в сім'ю / фото: instagram.com, Мелісса Фокс

А ось у 2020 році Глушко взяв псевдонім Grek і вирішив стати музикантом, але здобути славу йому так і не вдалося. Зараз же він співає в ресторанах і на деяких концертах, а також дає приватні уроки японської мови.

"Я за те, щоб діти розуміли життя, розуміли, що воно буває дуже різним. У свої 20, звісно, вже все було по-іншому, тому що і я була великою зіркою тоді. Але в мої радянські роки це була просто межа мрій", - ділилася мама Архипа.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співачка Наташа Корольова показала свою маму Людмилу Поривай, яка відвідувала її в РФ. Виявляється, вона приїжджала, щоб познайомитися з новоспеченою дружиною онука Архипа і потрапила під хейт.

А також невістка зрадниці України Наташі Корольової розповіла передплатникам, що вона зробила. Анна Волинкіна отримала новий паспорт і офіційно змінила своє ім'я та прізвище.

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Хто така Наташа Корольова? Наташа Корольова - естрадна співачка, народилася і виросла в Києві. Свою кар'єру почала завдяки російському композитору Ігорю Ніколаєву. 12 жовтня 2016 року Служба безпеки України (СБУ) заборонила Наташі Корольовій в'їзд до країни на 5 років. З 23 січня 2022 року Корольовій заборонено в'їзд до Литви строком на 5 років через концерти в окупованому Росією Криму.

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