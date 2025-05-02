"Закопала ще більше": Саніна гучно оскандалилася заявою про чоловіка

Коротко:
- Юлія Саніна розповіла, де перебуває її чоловік
- Що сказала артистка
Українська відома співачка і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відреагувала на чутки про те, що вона вивезла свого чоловіка Валерія Бебко за кордон під час повномасштабної війни в Україні.
У проєкті Жені Яновича глядачі в залі зняли відповідне відео, яке з'явилося в Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула?".
"Усі знають, що ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення. Сім'я вирішила залишитися за кордоном, тому що була така можливість", - сказала співачка.
Також Юлія зазначила, що "щодня дякує Богові, що ні вони, ні її дитина, ні її сім'я не бачили всього того жаху з початку повномасштабного вторгнення".
"І не бачимо його досі", - додала артистка.
Також редакція каналу висловила свою думку, що Саніна своєю відповіддю "закопала The Hardkiss ще більше".
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, продюсер Вадим Лисиця зізнався, що всіх подробиць особистого життя Потапа і його дружини Насті Каменських не знає. Також він висловився, як діяльність втікача впливає на Каменських.
А також Олена Кравець поділилася, чи змогла б вона повернутися в команду Студії "Квартал 95". Кравець зазначила, що вона насилу прийняла рішення піти з "Кварталу 95", тоді вона перебувала за кордоном і повідомила колегам про свій вибір у листуванні.
Вас може зацікавити:
- Онука Софії Ротару підкорила шанувальників новим знімком
- Мовчунья Стоцька приголомшила схожістю своєї доньки з путіністом Кіркоровим
- "Коли розводять": Настя Каменських зробила заяву про шлюб із Потапом
Хто така Юлія Саніна?
Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред