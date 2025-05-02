"Закопала ще більше": Саніна гучно оскандалилася заявою про чоловіка

Юлія Саніна здивувала своєю відповіддю.

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Вал Бебко - де зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/val_bebko

Коротко:

Юлія Саніна розповіла, де перебуває її чоловік

Що сказала артистка

Українська відома співачка і фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна відреагувала на чутки про те, що вона вивезла свого чоловіка Валерія Бебко за кордон під час повномасштабної війни в Україні.

У проєкті Жені Яновича глядачі в залі зняли відповідне відео, яке з'явилося в Telegram-каналі "Що ти знаєш про Бобула?".

відео дня

"Усі знають, що ми виїхали за кордон до повномасштабного вторгнення. Сім'я вирішила залишитися за кордоном, тому що була така можливість", - сказала співачка.

Юлія Саніна у Жені Яновича / фото: скрін t.me/scho_ti_znaesh_pro_bobula

Також Юлія зазначила, що "щодня дякує Богові, що ні вони, ні її дитина, ні її сім'я не бачили всього того жаху з початку повномасштабного вторгнення".

Юлія Саніна з чоловіком / instagram.com/the_hardkiss

"І не бачимо його досі", - додала артистка.

Також редакція каналу висловила свою думку, що Саніна своєю відповіддю "закопала The Hardkiss ще більше".

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А також Олена Кравець поділилася, чи змогла б вона повернутися в команду Студії "Квартал 95". Кравець зазначила, що вона насилу прийняла рішення піти з "Кварталу 95", тоді вона перебувала за кордоном і повідомила колегам про свій вибір у листуванні.

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Хто така Юлія Саніна? Юлія Саніна - українська співачка, авторка пісень, ведуча. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss. Брала участь у шоу "Х-фактор-7" (журі та наставник), "Танці з зірками", "Маскарад", "Голос країни" (зірковий тренер). У 2023 році була однією з трьох ведучих музичного конкурсу "Євробачення", який відбувся в Ліверпулі, Велика Британія.

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