Популярна блогерка постраждала через атаку росіян на Київ

Українська блогерка Тетяна Парфільєва і її чоловік Іван Кришталь, які нещодавно стали батьками хлопчика, постраждали в результаті атаки росіян на Київ 23 січня.
Як написала Парфільєва на своїй сторінці в Instagram, їй хотілося б розповісти, що з нею все в порядку, але це не так. Як відомо, пара довгий час будувала великий будинок в одному з районів столиці. Вона показувала стильний дизайн, панорамні вікна і дорогі меблі. Пара зовсім недавно переїхала в свій новий будинок і облаштовувала побут.
Тим часом, в результаті атаки окупантів, будинок інфлюенсерів постраждав від осколків збитої ракети. Як показала Парфільєва в своїх сторіз, в спальні у пари вилетіло панорамне вікно. Вона також поділилася кадрами, як кімната усипана битим склом і осколками.
"Всі цілі - це найголовніше. Але у мене такий шок, що потрібен час, щоб прийти до тями", - написала вона.
Блогерка також опублікувала сторіз, де стоїть біля забитого фанерою вікна.
Нагадаємо, раніше Тетяна Парфільєва та її чоловік Іван Кришталь стали батьками уперше. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Молода мама поділилася фото з пологового будинку, де вона тримає на руках свого сина, якого вони вирішили назвати Олександром. До слова, малюк виявився справжнім козаком. Його вага склала цілих 4 кілограми і 690 грам.
Раніше також блогерка показала свою нову лакшері-покупку, а саме сумку дорогого французького бренду.
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