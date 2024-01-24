Популярна блогерка постраждала через атаку росіян на Київ

Таня Парфільєва показала кадри зі свого частково побитого будинку в Києві.

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Будинок Тані Парфільєвої постраждав через атаку росіян / Колаж Главред, фото Instagram / tanyaparfileva

Українська блогерка Тетяна Парфільєва і її чоловік Іван Кришталь, які нещодавно стали батьками хлопчика, постраждали в результаті атаки росіян на Київ 23 січня.

Як написала Парфільєва на своїй сторінці в Instagram, їй хотілося б розповісти, що з нею все в порядку, але це не так. Як відомо, пара довгий час будувала великий будинок в одному з районів столиці. Вона показувала стильний дизайн, панорамні вікна і дорогі меблі. Пара зовсім недавно переїхала в свій новий будинок і облаштовувала побут.

Тим часом, в результаті атаки окупантів, будинок інфлюенсерів постраждав від осколків збитої ракети. Як показала Парфільєва в своїх сторіз, в спальні у пари вилетіло панорамне вікно. Вона також поділилася кадрами, як кімната усипана битим склом і осколками.

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Таня Парфільєва показала, як постраждав її будинок / скріншот Instagram / tanyaparfileva

Таня Парфільєва показала, як постраждав її будинок / скріншот Instagram / tanyaparfileva

"Всі цілі - це найголовніше. Але у мене такий шок, що потрібен час, щоб прийти до тями", - написала вона.

Блогерка також опублікувала сторіз, де стоїть біля забитого фанерою вікна.

Таня Парфільєва справляється з наслідками атаки росіян / скріншот Instagram / tanyaparfileva

Нагадаємо, раніше Тетяна Парфільєва та її чоловік Іван Кришталь стали батьками уперше. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram. Молода мама поділилася фото з пологового будинку, де вона тримає на руках свого сина, якого вони вирішили назвати Олександром. До слова, малюк виявився справжнім козаком. Його вага склала цілих 4 кілограми і 690 грам.

Раніше також блогерка показала свою нову лакшері-покупку, а саме сумку дорогого французького бренду.

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