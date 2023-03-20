Популярна українська блогерка оголосила про вагітність

Тетяна Парфільєва та Іван кришталь оголосили про те, що чекають на першу дитину.

Тетяна Парфільєва / Instagram

Українська блогерка Тетяна Парфільєва, яка також є творцем бренду одягу і має аудиторію близько 2 мільйонів підписників в Instagram, оголосила про те, що скоро стане мамою.

Відповідним відео зірка інтернету поділилася на своїй сторінці в Instagram.

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Блогер тримала своє щастя в таємниці від фоловерів і показала серію знімків, на яких вона "була не зовсім відверта зі своїми підписниками".

Тетяна Парфільєва / Instagram

За словами Парфільєвої, поки вона постила свої фото з кафе, їй було погано і вона хворіла. Вона також показала кілька фото, де носить на пальці пульсоксиметр. Мабуть, Тетяна перенесла коронавірус, будучи на ранніх термінах вагітності.

Її чоловік - 29-річний Іван Кришталь, який займається бізнесом разом з Парфільєвою. "Не описати словами, які емоції я відчуваю", - написав Кришталь під постом.

Нагадаємо, раніше українська актриса Дар'я Рибак, яка грала в таких популярних серіалах, як "Папік " і "Свати", вирішила познайомити підписників зі своїм новонародженим сином. Відповідним постом вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Вона опублікувала фото новонародженого малюка, і навіть розсекретила його ім'я. "Тео - наша любов", - написала вона.

Крім того, раніше стало відомо, що роман 59-річного американського актора Бреда Пітта з його 29-річною коханою Інес де Рамон вийшов на новий рівень-близьке оточення пари стверджує, що вони всерйоз планують завести спільну дитину.

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