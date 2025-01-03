Блогерка Пренткович та її чоловік-"утікач" хваляться розкішним відпочинком у Франції

Парочка насолоджується відпочинком на французькому курорті і виставляють своє "лакшері" життя напоказ.

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Таня Пренткович із сім'єю / колаж: Главред, фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Ви дізнаєтеся:

Скільки коштує відпочити на курорті у Франції

Як відпочиває блогерка Пренткович

Блогерка Тетяна Пренткович та її бойфренд Андрій Гонковський, який оскандалився своєю поїздкою на Мальдіви, під приводом участі в конференції в Польщі, постять фото з дорогого французького курорту.

Пара, яка швидко забула "мальдівсько-волонтерський" скандал, продовжує заробляти гроші на українцях і в Україні. Зокрема, Пренткович має заробіток на своєму блозі в інстаграмі, а також на магазині інтимних товарів, який вона відкрила в центрі Києва.

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А її співмешканець Гонковський, займається бізнес-наставництвом.

І все це дає в підсумку непоганий результат, адже пара відпочиває на дорогому французькому курорті і знімає шале за 5 000 євро на добу.

Блогерка Пренткович відпочиває у Франції / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Андрій Гонковський дивиться за собою та використовує патчі / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Блогерка Пренткович зі співмешканцем радіють джакузі

/ Фото Instagram/tanyaprentkovych

Пренткович та її чоловік-утікач раді, що їм вдалося винайняти шале із сауною, басейном і джакузі.

До слова, на сайті booking - схоже шале коштує близько 5 000 євро на добу (217 000 гривень на добу).

Блогерка Пренткович відпочиває у Франції / Фото Instagram/tanyaprentkovych

Скі пас на горі курорту на людину / Скріншот domaineschamonix.montblancnaturalresort.com

Вартість скі-пасу на 1 день на 1 особу становить близько 250 євро (10 700 гривень).

Пренткович відпочиває у Франції / Скриншот Instagram/prentkovich

Що цікаво, Пренткович не реагує на обстріли і загибель людей в Україні. До слова, на момент публікації матеріалу, вже відомо про те, що Росія обстріляла дронами столицю - Київ, де є загиблий. Новина про це з'явилася ще о 6.50 ранку за Києвом.

Тим часом, на сторінці у блогерки - тиша, благодать, джакузі, шале.

Пренткович мовчить про обстріли Росії / Скриншот Instagram

Зазначимо, що Пренткович раніше повідомила своїм фоловерам про те, що вона блокуватиме всіх "за негатив".

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що чоловік блогерки-мільйонниці Тетяни Пренткович Андрій Гонковський, який під виглядом волонтерської діяльності виїхав разом з нею відпочивати на Мальдіви, вирішив виправдатися за свій вчинок.

Раніше також Гонковський виклав низку сторіз, де вирішив поскаржитися на те, як його захейтили підписники. Крім того, він поділився, що йому довелося звертатися в поліцію, адже йому почали надходити погрози "Проламати череп".

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Скандал із Пренткович та її цивільним чоловіком Наприкінці січня 2024 року Андрій Гонковський вирушив до Польщі на благодійний захід як волонтер, але несподівано опинився на Мальдівах у компанії своєї коханої і дітей. На думку самої Пренткович, їй із чоловіком "можна" виїжджати на дорогі курорти, адже вони "роблять багато хорошого".

У Центрі протидії дезінформації прокоментували скандал із подружжям-блогерами. Там рішуче засудили наратив, що нібито українцям, які підтримують військових і цивільних, "дозволяється" відпочивати за кордоном.

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