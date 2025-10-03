Російську актрису оголосили в міжнародний розшук за підтримку України

Актриса виїхала з терористичної РФ незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну.

Яна Троянова може опинитися за ґратами / Колаж Главред, фото Pixabay, Ведомости

Слідчий комітет терористичної Росії повідомив про завершення розслідування кримінальної справи щодо актриси Яни Троянової.

За даними відомства в Telegram-каналі, Троянова оголошена в міжнародний розшук. Актрису хочуть знайти і судити за публічні висловлювання за "висловлювання, спрямовані на приниження честі та гідності осіб за національною ознакою - щодо росіян".

Так, актриса виїхала з терористичної РФ незабаром після повномасштабного вторгнення в Україну.

Яну Троянову оголосили в розшук / Скриншот відео

У червні 2023 року дала інтерв'ю Юрію Дудю, в якому піддала критиці російську владу і вторгнення в Україну, відкрито називала співвітчизників жебраками і алкоголіками, а їхню підтримку війни пояснювала відсутністю інтелекту:

"Спочатку Путін обкрадає цей народ так, що вони стають жебраками. Дуже складно виживати, коли в тебе немає грошей, і дуже складно любити своїх дітей, коли змушений поратися біля того, що поїсти й бухнути. На ці злидні застилається пропаганда. Телевізор повністю віддався пропаганді... Я народилася на дні і знаю, як живе основна частина населення нашої країни. Це не життя. Ти в пеклі. На сьогоднішній день ти знайшов поїсти, а ще дітей треба до школи зібрати, а тут батьки літні. І всі хворіють, і всі смердять. І все це в пеклі".

Яна Троянова навряд чи повернеться до РФ / Фото ТВ Центр

Ці дії у ворожій Росії кваліфіковані як розпалювання ненависті або ворожнечі. Кримінальну справу вже скеровано прокурору для затвердження обвинувального висновку та подальшої передачі до суду. Троянова, за даними СК, зараз перебуває за кордоном.

Яна Троянова - російська актриса театру і кіно, телеведуча. Здобула популярність завдяки фільмам "Дзига", "Жити", "Кококо", "Країна ОЗ" і телесеріалу "Ольга". Народилася 12 лютого 1973 року в п. Лікувальний, Свердловська область РРФСР.

