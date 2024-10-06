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Леся Нікітюк підтвердила новий роман та показала обранця

Анна Підгорна
6 жовтня 2024, 13:12
353
Леді Ле із задоволенням хвалиться любовною ідилією.
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк особисте життя - Леся Нікітюк знайшла бойфренда і показала фото з ним / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча Леся Нікітюк своє особисте життя не афішує - шанувальникам відомо лише, що вона жодного разу не була заміжня, хоч і була заручена певний час. Але цій закритості Леді Ле, схоже, прийшов кінець.

Наприкінці вересня у своєму блозі в Instagram вона опублікувала серію знімків, серед яких виявилося фото букета квітів і руки Нікітюк, яка тримає чоловічу руку. Цей знімок вона залишила без коментарів, проте відтоді час від часу публікує кадри, на яких дедалі частіше з'являється її загадковий обранець.

Наприклад, нещодавно ведуча зізналася, що "хтось увірвався в її життя і холодильник", водночас показала фрагмент знімка чоловіка в татуюваннях та в спідній білизні. Пізніше доброго ранку Нікітюк побажала підписникам селфі в дзеркалі. У кадрі вона опинилася в міцних обіймах того ж чоловіка.

відео дня

Ці знімки - чи не перший яскравий прояв романтичних почуттів, який ведуча дозволила собі за час своєї кар'єри. Утім, особистість чоловіка, який так надихає її, Леся Нікітюк розкривати не поспішає.

хлопець Лексі Нікітюк
Леся Нікітюк особисте життя - Леся Нікітюк знайшла бойфренда і показала фото з ним / instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк із бойфрендом
Леся Нікітюк особисте життя - Леся Нікітюк знайшла бойфренда і показала фото з ним / instagram.com/lesia_nikituk/

Хто така Леся Нікітюк?

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше відомий український дизайнер Олексій Залевський розкрив деталі роману з чоловіком, який тривав близько року. Крім того він розповів, що в його особистому житті відбувається зараз.

Також стало відомо, що втікач Олег Винник по вуха в боргах - про це повідомив блогер-пліткар, на думку якого успішне відновлення кар'єри співака в Україні неможливе.

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