Путіністу Куклачеву знову рятують життя

Ви дізнаєтеся:
- Що трапилося з путіністом Куклачовим
- Який поставили діагноз
Відомий російський дресирувальник кішок Юрій Куклачов, який потрапив до бази даних сайту "Миротворець" і підтримує війну в Україні, опинився в реанімації.
Як пише російський пропагандистський телеграм-канал 112, художнього керівника Театру кішок Юрія Куклачева госпіталізовано до кардіоцентру через проблеми із судинами.
Раніше путініст переніс операцію на серці і ось тепер 75-річному путчисту знову погано.
Куклачева госпіталізували:
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До речі, раніше Главред писав про те, що Куклачов закликав "бомбити" Європу у зв'язку з інцидентом у Крокус-хол. Зокрема, в розмові з "журналістами" артист почав міркувати про якісь чіпи і "рабів" у разі поразки РФ у війні проти України. "Наш народ зараз побачив, що з нами зроблять Захід і Європа, якщо вони, не дай Боже, нас переможуть. Вони нас будуть як куріпок розстрілювати, вони будуть імплантувати в нас чіпи, щоб ми були їхніми рабами. Дуже все ясно", - почав клоун.
Раніше також дресирувальник кішок і запеклий путініст Юрій Куклачов був екстрено госпіталізований з інфарктом - одразу після свого чергового концерту в Москві.
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Хто такий Юрій Куклачов
Юрій Куклачов - радянський і російський клоун, творець і керівник Театру кішок.
Підтримує агресію Путіна проти України, до повномасштабного вторгнення РФ неодноразово незаконно виступав на окупованих територіях, через що його занесли в базу Миротворець.
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