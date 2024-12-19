Принц Вільям і Кейт Міддлтон використали символічне фото для різдвяної листівки

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вибрали зворушливу фотографію для своєї різдвяної листівки 2024 року.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям привітали з Різдвом / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

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Яким фото поділилася королівська родина

Чому воно символічне

Принц Вільям і Кейт Міддлтон обрали зворушливу фотографію для своєї різдвяної листівки 2024 року.

Як пише Page Six, принц і принцеса Уельські поділилися в соціальних мережах цифровою листівкою, на якій було розміщене емоційне фото з трьома дітьми в Норфолку, Англія, де Міддлтон одужала від раку на початку цього року.

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На знімку Вільям сидить поруч зі своєю дружиною, обіймаючи за руку свого молодшого сина, принца Луї.

Міддлтон, яка поклала одну руку на коліно чоловіка, нахилилася до їхньої дочки, принцеси Шарлотти, яка обіймала свого старшого брата, принца Джорджа.

"Бажаємо вам щасливого Різдва і Нового року", - свідчила листівка.

Фотографія, розміщена на листівці, була вперше представлена публіці у вересні, коли Міддлтон оголосила, що завершила курс хіміотерапії для лікування невідомої форми раку.

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Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

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