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Плакала дві доби: Єфросиніна зробила інтимне зізнання

Олена Кюпелі
15 листопада 2024, 16:52
147
Маша Єфросиніна розповіла, як непросто їй далася подія її життя.
Маша Єфросиніна, Тимур Хромаєв
Маша Єфросиніна розповіла про вік / колаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ви дізнаєтеся:

  • У чому зізналася Маша Єфросиніна
  • Чому вона засмутилася через свій вік

Українська популярна ведуча Маша Єфросиніна зробила несподівано відверте зізнання.

Як написала телеведуча в Instagram, коли їй виповнилося 40 років, вона плакала дві доби.

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Коли мені виповнилося сорок, я плакала дві доби. "Чомусь далися взнаки всі мої страхи. Почала розмірковувати над тим, чому в зрілому віці ніхто не пускає собі кулю в лоб. Люди просто живуть далі, подорожують, закохуються, щасливі. Ціла купа книжок пише про те, як у п'ятдесят, навіть у шістдесят років можна відкрити для себе світ", - поділилася телеведуча.

На думку Єфросиніної, природа, всесвіт, вищі сили так усе вибудували, що людині до певного віку дається досвід і розуміння цінностей життя.

"Дев'яносто відсотків неприємностей і проблем, які раніше здавалися кінцем життя, були звичайними негараздами, буденними перепонами, які можна пережити. Для всього, що відбувається, завжди існує пояснення. Досвід дає величезну внутрішню опору, що вгамовує страхи, більшість з яких впевнено можна назвати наївними", - філософствує вона.

Ведуча також додає, що її персональний досвід сьогодні базується на дослідженні помилок, людських історій, сценаріїв життя, літератури, яку вона прочитала. "Якщо сприймати кризові ситуації як уроки в житті, можна вийти набагато сильнішим", - підсумувала Єфросиніна.

інфографіка єфросиніна
інфографіка єфросиніна / інфографіка: Главред

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Як раніше писав Главред, нещодавно Маша Єфросиніна запросила свого чоловіка Тимура Хромаєва для інтерв'ю, де відповіла на всі чутки. За словами ведучої, вона з Хромаєвим вже розходилася і пара робила перерву у стосунках.

А також Маща Єфросиніна заявила, що дуже рада, коли чує компліменти від своїх підписниць. Але в той же час, їй пише величезна кількість хейтерів, які навіть бажають їй зникнути з лиця землі.

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Хто така Маша Єфросиніна?

Маша Єфросиніна - українська телеведуча (Євробачення, Підйом, Фабрика зірок, ШоумаStrouyon, Маскарад), громадська діячка та засновниця громадської організації "Фонд Маша". Одна з найвпливовіших жінок України за версією видання "Фокус", і найуспішніших - за версією видання "Новое время". З 2018 року - Почесний посол ООН у галузі народонаселення в Україні.

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