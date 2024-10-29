Спить зі ще однією леді: принц Вільям видав "постільний" секрет про ніч із Кейт

Принц Вільям несподівано розговорився про особисте життя.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям мають свій постільний секрет / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Коротко:

Принц Вільям ділитиме ложе не тільки з Кейт

Хто ця незнайомка, на ім'я Орлі

Як принц Вільям зізнався в цьому

Улюбленці всіх британців - королівська сім'я Кейт Міддлтон і принц Вільям мають свій дивний секрет у ночі.

За даними La Vanguardia, подружжя ділить своє ліжко з незвичайним компаньйоном - кокер-спанієлем Орлою.

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Під час візиту до коледжу Д'ючі в Корнуоллі принц Вільям майже ненавмисно зізнався, що його собака - не тільки частина сім'ї, а й член їхніх найінтимніших моментів. Домашній улюбленець спить із ним і Кейт Міддлтон в одному ліжку.

Цей відвертий момент ніжності проявився випадково, коли Вільям гладив іншу собаку на прізвисько Джекс і розповідав про це його господині Луїзі Гарланд.

Тоді вона згадала, як принц був "у повному захваті від свого маленького собаки", бо ніколи раніше не бачив такого собаки. Вона також згадала, що Орла ділить з ним ліжко вночі.

Раніше Вільям, у попередніх зустрічах з іншими власниками собак, уже натякав, що вони мають намір розвести Орлу і в такий спосіб розширити королівську собачу сім'ю.

Орла стала членом сім'ї 2020 року. Її подарував брат Кейт Міддлтон. Незабаром після цього королівська сім'я втратила свого улюбленця Лупо, ще одного кокер-спанієля, який був із ними дев'ять років. Таким чином, маленький песик, чиє ім'я означає "золота принцеса" кельтською, прийшов, щоб заповнити цю порожнечу.

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Нагадаємо, раніше член британської королівської сім'ї Майк Тіндалл розповів, що британці були б "приголомшені", якби могли побачити, як поводяться принц і принцеса Уельські за зачиненими дверима.

Раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

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