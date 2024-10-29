Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗірки
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Спить зі ще однією леді: принц Вільям видав "постільний" секрет про ніч із Кейт

Олена Кюпелі
29 жовтня 2024, 21:52
132
Принц Вільям несподівано розговорився про особисте життя.
Кейт Міддлтон, принцеса Кетрін, принц Вільям
Кейт Міддлтон і принц Вільям мають свій постільний секрет / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Принц Вільям ділитиме ложе не тільки з Кейт
  • Хто ця незнайомка, на ім'я Орлі
  • Як принц Вільям зізнався в цьому

Улюбленці всіх британців - королівська сім'я Кейт Міддлтон і принц Вільям мають свій дивний секрет у ночі.

За даними La Vanguardia, подружжя ділить своє ліжко з незвичайним компаньйоном - кокер-спанієлем Орлою.

відео дня

Під час візиту до коледжу Д'ючі в Корнуоллі принц Вільям майже ненавмисно зізнався, що його собака - не тільки частина сім'ї, а й член їхніх найінтимніших моментів. Домашній улюбленець спить із ним і Кейт Міддлтон в одному ліжку.

Цей відвертий момент ніжності проявився випадково, коли Вільям гладив іншу собаку на прізвисько Джекс і розповідав про це його господині Луїзі Гарланд.

Тоді вона згадала, як принц був "у повному захваті від свого маленького собаки", бо ніколи раніше не бачив такого собаки. Вона також згадала, що Орла ділить з ним ліжко вночі.

Раніше Вільям, у попередніх зустрічах з іншими власниками собак, уже натякав, що вони мають намір розвести Орлу і в такий спосіб розширити королівську собачу сім'ю.

Орла стала членом сім'ї 2020 року. Її подарував брат Кейт Міддлтон. Незабаром після цього королівська сім'я втратила свого улюбленця Лупо, ще одного кокер-спанієля, який був із ними дев'ять років. Таким чином, маленький песик, чиє ім'я означає "золота принцеса" кельтською, прийшов, щоб заповнити цю порожнечу.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше член британської королівської сім'ї Майк Тіндалл розповів, що британці були б "приголомшені", якби могли побачити, як поводяться принц і принцеса Уельські за зачиненими дверима.

Раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Кейт Міддлтон принц Уильям новини шоу бізнесу
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни намагаються форсувати Дніпро: в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини

Росіяни намагаються форсувати Дніпро: в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини

00:30Україна
У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

00:02Україна
"Є три сценарії": в "Укренерго" попередили про "найважчу зиму" - чого чекати

"Є три сценарії": в "Укренерго" попередили про "найважчу зиму" - чого чекати

23:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Уже не виходить": зрадниця Ані Лорак поскаржилася на свою доньку

"Уже не виходить": зрадниця Ані Лорак поскаржилася на свою доньку

Як очистити застарілий нагар на сковороді: чудодійний засіб за копійки

Як очистити застарілий нагар на сковороді: чудодійний засіб за копійки

Гороскоп на листопад: битва жаб і гадюк у Кремлі, війна в США і добрий знак для України

Гороскоп на листопад: битва жаб і гадюк у Кремлі, війна в США і добрий знак для України

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Тиграм - проблеми, Зміям - втрати

Китайський гороскоп на завтра 30 жовтня: Тиграм - проблеми, Зміям - втрати

Вагітна дружина Остапчука образила українських журналістів

Вагітна дружина Остапчука образила українських журналістів

Останні новини

00:30

Росіяни намагаються форсувати Дніпро: в ЗСУ оцінили небезпеку для Херсонщини

00:02

У регіонах пролунали потужні вибухи: Україна під атакою ракет, Шахедів та КАБів

29 жовтня, вівторок
23:48

Молодий коханий зробив співачці Lama пропозицію руки і серця

23:38

"Є три сценарії": в "Укренерго" попередили про "найважчу зиму" - чого чекати

23:37

Україна має завдати удару по північнокорейським війська: Байден назвав умову

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

23:22

"Постільну білизну наліпила": путіністка Наташа Корольова жорстко зганьбилася на всю РФ

22:56

РФ почала масштабний наступ: чи можна говорити про обвал фронту - Самусь

22:49

РФ готує альтернативу "Мюнхену": одна з країн ЄС долучиться

22:38

Що буде з очільниками МСЕК після оновлення системи: відповідь МОЗу

Реклама
22:33

"Генетичний матеріал": хто став матір'ю двійнят Алли Пугачової - росЗМІ

22:24

P.Diddy брав ваги для відбору жінок на брудні вечірки: скільки мали важити дівчата

22:14

В Пентагоні підтвердили присутність військ КНДР на Курщині: відома їх кількість

22:02

Дорога в один кінець: у ворога почався бунт та масові відмови наступати - "АТЕШ"

22:00

"Уже заговорююсь": зрадниця Ані Лорак цинічно висміяла українську мову

21:53

(Не)скромний вибір Дьоміна: шоумен зізнався, з ким із зірок хотів би близькості

21:52

Спить зі ще однією леді: принц Вільям видав "постільний" секрет про ніч із Кейт

21:31

"Накришили американською технікою": в ЗСУ розкрили деталі розгрому РФ на Курщині

21:30

Склад БК РФ під Луганськом потужно здетонував, під роздачу потрапила делегація з МосквиВідео

21:29

Над Україною з'явиться Північне сяйво: коли можна буде подивитись

21:04

РФ зосередила 200 000 військових: в ЗСУ розповіли, чи є загроза для ДніпропетровщиниВідео

Реклама
21:02

"Провідниця Вірочка": Брежнєва у формі "Укрзалізниці" вийшла на популярний рейсВідео

20:41

По університету в Чечні могла вдарити не Україна: деталі від Defense Express

20:38

Не лише як декорація для серванту: яке призначення найвідомішого сервізу "Рибки"

20:34

Сяятиме за лічені хвилини: жінка здивувала способом, як відмити плиту до блиску

20:12

Чеченський Кадиров видав цинічну заяву: чим він загрожує УкраїніВідео

20:00

В Україні не всі студенти звільняються від мобілізації: кому можуть видати повістку

19:56

Росія під час "ядерних" тренувань використала Х-101: усі подробиці

19:53

Експерти закликали ніколи не заливати чай кип'ятком: в чому причинаВідео

19:30

Можна хоч на Місяць полетіти, але результатів переговорів не будеПогляд

19:20

Імітація жорстокого ядерного удару: Путін пішов на дикий крок - Reuters

18:52

"Життя жорстоке": Дуда назвав умову, за якої Польща передасть Україні літаки МіГ-29

18:51

В Україну повертаються морози та дощі: коли очікується сильне похолодання

18:49

Будуть свіжі місяцями: 2 найкращі способи, як зберігати яйця довгоВідео

18:41

Росіяни вже за три кілометри від важливого міста: моторошні деталі від МВА

18:33

"Теоретично це можливо": стало відомо куди можуть піти гроші керівників МСЕК

17:55

"Вигрібають" навіть хворих на гепатит: РФ формує нові штурмові підрозділи

17:41

Ні про який прорив не йдеться: Коваленко проаналізував нові втрати РФ на Курщині

17:20

Тетяна Піскарьова рознесла зрадницю Тодоренко

17:17

"У мене стільки цих було": Остап Ступка прокоментував роман із 22-річною

17:13

"Почнеться веселе життя": астролог розкрив, що чекає на Україну, РФ та США у листопадіВідео

Реклама
17:12

Путін на тлі ганьби із "Сарматом" пафосно оголосив про нові пуски "ядерних" ракетВідео

17:11

У життя увірветься "чорна смуга": прикмети, які не можна порушувати 30 жовтня

17:09

Як визначити характер людини за почерком: на що дивитися і як розшифрувати

17:05

Заробляли мільйони на "інвалідностях": ДБР добралось до МСЕКу в ОдесіФото

16:51

ТОП-3 найміцніші пари: астрологи назвали справжніх соулмейтів-знаків зодіаку

16:41

Війська з КНДР уже потрапили "під роздачу" ЗСУ: ЗМІ розкрили напрямок ударуВідео

16:39

Як сказати українською "перочинний ніж": мало хто знає правильну відповідьВідео

16:25

Рада проголосувала за звільнення генпрокурора Костіна - нардеп

16:08

Загрожує 10 років: у Росії заарештували популярного актора за підтримку України

16:03

Кілька ознак розкажуть все: як дізнатися про характер людини за її підписом

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
КримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в Росії
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти