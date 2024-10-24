Фани королівської сім'ї були б шоковані: родич розповів, які насправді Кейт Міддлтон і принц Вільям

Близький родич королівської сім'ї розповів про те, які в житті головні монархи Великої Британії.

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Принц Вільям і Кейт Міддлтон виявилися зовсім іншими/ колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Член британської королівської сім'ї Майк Тіндалл розповів, що британці були б "вражені", якби могли побачити, як поводяться принц і принцеса Уельські за зачиненими дверима.

Як пише британський таблоїд The Daily Mail, колишній регбіст Тіндалл розповів про королівську пару у своїй новій книжці "Хороше, погане і регбі - на волі".

Він згадав вересень 2023 року, коли принц і принцеса Уельські, з'явилися разом з принцесою Анною (свекрухою Майка) в його подкасті. Говорячи про Кейт і Вільяма, він сказав: "Я думаю, подкаст трохи олюднив їх, і я б хотів, щоб вони дозволили нам випустити повну версію, тому що це б вразило публіку".

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За словами родича королівської сім'ї, Кейт і Вільям здалися йому "простими, повністю залученими, кумедними і обізнаними". "Це була набагато більш пізнавальна бесіда, ніж я очікував, не тому, що я думав, що вони будуть нудними (я вже знав, що це не так), а тому, що я знаю, як ретельно контролюється все, що пов'язано з королівською родиною", - поділився він.

інфографіка Кейт Міддлтон / Інфографіка Главред

Також на подкасті було порушено тему суперництва між Вільямом і Кейт. На що Кейт відповіла: "Я насправді не така вже й суперницька, не знаю, звідки це взялося".

Хто такий принц Вільям? Принц Уельський - старший син короля Великої Британії Карла III і його першої дружини - Діани, принцеси Уельської, спадкоємець британського престолу з 8 вересня 2022 року.

Потім вона пожартувала, що їм із Вільямом жодного разу не вдалося закінчити гру в теніс, тому що "це стає розумовим випробуванням для нас двох".

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Раніше принцеса Уельська вперше з'явилася на публіці після завершення хіміотерапії минулого місяця, вийшовши на вулицю з принцом Вільямом у четвер.

Раніше Букінгемський палац представив перший офіційний портрет короля Чарльза як монарха. Щоправда, багатьом портрет не припав до смаку через незвичайну колірну гаму - монарх представлений у всіх відтінках червоного з єдиною світлою плямою, якою виявилося його обличчя.

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